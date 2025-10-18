Fernando Gago: “Yo soy el responsable de la derrota ante Tigres”

El director técnico argentino de los Rayos de Necaxa, Fernando Gago, no ocultó su frustración luego de que su equipo cayera con un marcador final de 5-3 ante los Tigres de la UANL en el Estadio Universitario en la última jornada disputada del torneo Apertura 2025 de la Liga MX.

Estas declaraciones las realizó durante la conferencia de prensa posterior al partido, donde mostró una clara autocrítica y al mismo tiempo reconoció que el resultado refleja una campaña complicada; aceptó que los errores del equipo siguen costando caro.

“La verdad es que las derrotas duelen. Desde los puntos es una muy mala campaña, ya lo vengo diciendo y está claro que soy el responsable. Hoy creo que el partido tuvo varios momentos donde creo que lo tuvimos controlado, nos pusimos en el marcador, nos volvemos a empatar, cometemos errores en situaciones muy claves, entonces eso nos está costando muchísimo”, expresó.

A pesar de que el conjunto mostró chispazos de buen fútbol y logró competir en algunos momentos del encuentro, el timonel admitió que el desempeño no fue suficiente para conseguir un resultado positivo ante los felinos.

Fernando Gago. Foto: Imago7/Andrés Sepúlveda

“A ver, tranquilo no me deja jugar resultados malos. Nosotros veníamos con la ilusión de sumar y eso es lo que veníamos a buscar. Creo que, vuelvo a repetir y vuelvo a decir lo mismo que dije recién, hubo momentos que lo tuvimos ese partido, lo controlamos, lo jugamos como queríamos jugarlo, pero bueno, lamentablemente tenemos un resultado en contra”, resaltó.

Fernando Gago reconoció que su principal preocupación no pasa solo por el rendimiento, sino por la falta de puntos que impide al Necaxa acercarse a los puestos de clasificación para la Liguilla del torneo Apertura 2025 de la Liga MX, por lo que afirmó que deben ganar todos los partidos que les restan si desean alcanzar este objetivo.

“Sí, a ver, nosotros necesitamos sumar, eso está claro, independientemente del rival que enfrentemos. Tenemos que tener esa mentalidad de sumar todos los partidos que vienen para tener alguna posibilidad de entrar, de clasificar y ese es nuestro objetivo”, concluyó.

El siguiente desafío para los Rayos será frente a la Máquina de Cruz Azul, un duelo que llega en un momento clave de la temporada y que podría definir el rumbo del conjunto de Aguascalientes en el cierre del torneo.

Actualmente los Rayos de Necaxa se ubican en la penúltima posición de la tabla de clasificación con un total de nueve puntos acumulados producto de dos victorias, tres empates y ocho derrotas.

