Arturo Vidal celebra los goles de Marruecos y reaviva su rivalidad con Argentina en el Mundial Sub 20

La final del Mundial Sub 20 entre Argentina y Marruecos no solo se vivió con intensidad en el campo, sino que también provocó reacciones inesperadas en redes sociales. Durante el partido, el chileno Arturo Vidal llamó la atención de los aficionados al manifestar su apoyo al conjunto africano, en un gesto que avivó nuevamente la histórica rivalidad con la Albiceleste.

El mediocampista publicó en Instagram una imagen de su televisor en el momento exacto en que Marruecos celebraba su segundo gol. Acompañó la foto con la palabra “Marrueco”, un emoji de la bandera del país africano, un emoji de cara enamorada y cuatro aplausos en referencia al festejo de Zabiri.

El post rápidamente se viralizó y generó una ola de comentarios, tanto de apoyo como de críticas, entre seguidores del fútbol sudamericano. Para muchos, la publicación fue una muestra más de la animadversión histórica de Vidal hacia Argentina.

🌶️📲 El posteo de Arturo Vidal, tras la consagración de Marruecos ante Argentina por el Mundial Sub-20. pic.twitter.com/1pSyovQRkn — TyC Sports (@TyCSports) October 20, 2025

La relación de Vidal con la Albiceleste se remonta a las finales de la Copa América 2015 y 2016, donde Chile se consagró campeón frente al conjunto argentino. Por ello, sus gestos provocadores hacia la selección argentina no sorprenden a quienes siguen de cerca su carrera y sus opiniones en redes sociales.

Sigue leyendo:

–Messi consuela a Argentina tras perder final del Mundial Sub-20 ante Marruecos

–Hansi Flick sobre el Barcelona: “Ahora tengo más emociones, este club me ha cambiado”

–Vinícius Jr. se consolida como élite: es el sexto futbolista con mayores ingresos del planeta, según Forbes