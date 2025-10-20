Hansi Flick sobre el Barcelona: “Ahora tengo más emociones, este club me ha cambiado”

El director técnico del FC Barcelona, Hansi Flick, se mostró enfocado en poder alcanzar una valiosa victoria este martes contra el Olympiacos griego en una nueva jornada de la UEFA Champions League para intentar sumar los puntos necesarios que les permitan avanzar a la próxima etapa de la competencia con miras a luchar por el título de campeón de esta temporada.

Estas declaraciones las realizó durante la conferencia de prensa previa a este encuentro en el que detalló el riesgo que posee este equipo y la preparación que han venido realizando para poder solventar la falta de ataque a causa de las lesiones que han venido dañando el rendimiento del club estas últimas semanas.

“Tienen un buen ataque, las estadísticas dicen que son uno de los mejores equipos atacando. Solo hay que ver el partido contra el Arsenal, donde tuvieron muchas ocasiones. Tenemos que estar atentos a estas situaciones, tienen buenos jugadores y una idea con la que jugar, hay que tener cuidado con ellos”, expresó.

“Hoy el ambiente era muy bueno. Me gusta ver este estado de ánimo. Somos un equipo joven qué necesita esto. Cuando analizamos el partido ante el Girona, siempre hablo del posicionamiento, de estar bien situados. Si estás muy lejos, pierdes porque has de correr demasiado. Esto te mata en defensa. Hay que presionar y mejorar en el posicionamiento”, agregó sobre el trabajo realizado por la plantilla en los entrenamientos.

El defensa del Barcelona Ronald Araújo (2-i) celebra con Marcus Rashford (i) tras marcar el tercer gol, durante el partido de la sexta jornada de LaLiga EA Sports que Real Oviedo y FC Barcelona han disputado este jueves en el estadio Carlos Tartiere. Crédito: Paco Paredes | EFE

Flick también habló sobre el cambio que ha vivido desde que tomó el mando del banquillo en el Barcelona, considerando que ahora tiene muchas más emociones al momento de dirigir al equipo; algo que afirmó no tenía cuando estaba al mando del Bayern de Múnich de su natal Alemania. Sostuvo que estos sentimientos se deben a lo que ha venido viviendo con el equipo en el último año.

“No estoy más nervioso, quizá mis emociones no son las mismas que antes. Recuerdo que cuando entrenaba al Bayern de Múnich había imágenes de cuando ganamos 8-2 contra el Barça, que nunca sonreía con los ocho goles. Ahora tengo más emociones; este club igual me ha cambiado completamente. Lo que puedo decir es que amo este club, amo Barcelona, amo a la gente de aquí, es increíble, y doy el máximo para este club. Vivo para el club. Estas cosas, cuando me veo en la tele, no me gustan, para ser honesto, y no me gusta que mi nieto me vea así, igual tengo que cambiar mi comportamiento”, resaltó.

Para finalizar, el entrenador teutón habló sobre la posibilidad de volver a ver en el terreno de juego a jugadores como Ferran Torres y Raphinha, quienes se han convertido en piezas claves dentro del ataque blaugrana para conseguir victorias de una manera mucho más cómoda; sostuvo que es posible que ambos puedan estar disponibles para el Clásico ante el Real Madrid del próximo 26 de octubre.

“Esperemos que pueda estar en el Clásico, y también Raphinha. Cuando vino de la Selección hicimos una resonancia y vimos que había algo. Jugar mañana sería un riesgo. Haremos otra resonancia y veremos si ha mejorado. Hay que cuidar a los jugadores. La situación es complicada. Cuando vuelvan todos, será diferente”, concluyó.

Sigue leyendo:

–Selección mexicana tendrá intenso esquema de preparación antes del Mundial de 2026

–Abel Sánchez asegura que Ryan García “nunca estará el nivel” de Golovkin

–André Jardine revela molestias por parte de Henry Martín en el América