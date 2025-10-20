Cómo almacenar plátanos para que duren más de 26 días: un sencillo truco

Los plátanos son uno de los alimentos básicos, no solo por su sabor, sino por su versatilidad. Pero, ¿qué pasa cuando no podemos comerlos al momento? Con un sencillo truco, podrás mantenerlos frescos por varios días; solo necesitas un frasco de vidrio o un recipiente hermético.

La efectividad de este método se basa en que el frasco de cristal crea una barrera física y mantiene un ambiente adecuado, esto sumado a guardarlo en un ambiente frío permite que los plátanos duren hasta 26 días o más sin dañarse desde el punto de vista científico y práctico.

Se trata de un truco que combina varios factores como lo son: el almacenamiento en frascos de vidrio herméticos, a temperaturas controladas y en atmósfera adecuada, lo que tiene un efecto directo en el retraso de la maduración del plátano y evita la oxidación que causa su deterioro.

Un frasco o un recipiente cerrado evitan la entrada de aire y humedad excesiva, manteniendo el fruto en buen estado.

¿Cómo almacenar los plátanos para que duren 26 días?

Este método efectivo se ha hecho viral en redes sociales y como mencionamos tiene bases científicas, solo en preciso seguir ciertas indicaciones que se detallan a continuación:

1.- Corte los plátanos con cáscara en trozos.

2.- Guarde los plátanos en frascos de vidrio herméticos en refrigeración (este paso es clave para mantener los plátanos frescos y amarillos incluso después de 16 o más días).

3.- Asegúrese de mantenerlos a baja temperatura (alrededor de 12°C).

4.- Preferiblemente los plátanos se deben mantener en la ausencia de luz directa, también ayudan a reducir la maduración y la aparición de manchas negras.

La protección de la luz ayudará a un mejor control de gases como el etileno, que un acelerador de la maduración y así extender la vida útil del plátano.

Estas prácticas que se han hecho populares como trucos de conservación están respaldadas por expertos en conservación de plátanos usando atmósferas controladas (bajos niveles de oxígeno y dióxido de carbono) y almacenamiento en envases herméticos, según un estudio publicado por Universidad Nacional de Colombia.

La experta en conservación de alimentos, Amy Crozz, comparte el truco para que tus plátanos duren frescos y amarillos hasta por 26 días y muestra las imágenes.

