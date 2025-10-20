Condenan a exguardia de prisión en Nueva York por el asesinato del preso Robert Brooks

Un jurado del estado de Nueva York declaró culpable al exoficial correccional David Kingsley por el asesinato del preso Robert Brooks, quien murió tras recibir una brutal golpiza dentro del Centro Correccional Marcy, en el norte del estado, en diciembre de 2024.

Otros dos funcionarios implicados, Matthew Galliher y Nicholas Kieffer, fueron absueltos de todos los cargos, según CBS News.

Kingsley podría recibir entre 25 años de prisión y cadena perpetua, según determinó la fiscalía.

El caso se remonta al 10 de diciembre de 2024, cuando Brooks, de 35 años, falleció a causa de compresión del cuello y múltiples traumatismos, de acuerdo con la autopsia que clasificó su muerte como homicidio.

El preso había sido trasladado desde otra cárcel y, según las pruebas presentadas, fue golpeado por varios guardias mientras permanecía esposado en una camilla de la enfermería.

Un video de seguridad, sin audio, mostró cómo los oficiales pateaban y golpeaban al recluso mientras otros empleados observaban sin intervenir, incluidas dos enfermeras presentes durante la agresión.

Brooks cumplía una condena de 12 años por agresión, tras ser declarado culpable de apuñalar a su pareja, y su liberación estaba prevista para el próximo año.

La violencia que rodeó su muerte provocó una oleada de indignación en el sistema penitenciario del estado. Desde febrero, seis guardias más se declararon culpables por distintos cargos relacionados con el caso.

Veredicto “insuficiente”

La gobernadora Kathy Hochul reaccionó tras conocerse la decisión del jurado, diciendo que se sentía decepcionada por las absoluciones.

“Aunque estoy decepcionada por las absoluciones, respeto el veredicto”, dijo. “Lo ocurrido con el señor Brooks es inadmisible y representa una pérdida innecesaria”.

Hochul destacó que la mayoría de los agentes penitenciarios “actúan con profesionalismo e integridad”, y reiteró que su administración está comprometida con garantizar la rendición de cuentas en casos de violencia dentro de las prisiones.

“Mis condolencias a los seres queridos de Brooks por el dolor que siguen padeciendo”, concluyó, según recogió CBS News.

El Centro para Alternativas Comunitarias, por su parte, calificó el veredicto como insuficiente.

“Robert Brooks fue asesinado no solo por los guardias, sino por un sistema que prioriza el castigo perpetuo sobre la sanación y la transformación”, declaró Thomas Gant, uno de sus organizadores. “Honrar su memoria implica desmantelar las condiciones que hicieron posible su muerte”, recogió el medio.

Kingsley enfrentará la sentencia el próximo 15 de diciembre.

