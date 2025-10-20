El expresidente Biden finalizó su tratamiento de radioterapia para el cáncer

El expresidente Joe Biden, terminó el lunes 20 de octubre su tratamiento de radioterapia contra el cáncer de próstata que le fue detectado en 2023. Su hija, Ashley Biden fue quien compartió justo el momento cuando el exmandatario tocó la campana anunciando su última sesión.

Biden, de 82 años, comenzó la radioterapia el 11 de octubre en el centro médico de Penn Medicine Radiation Oncology en Pensilvania. La oficina del exmandatario reveló en el mes de mayo que le habían diagnosticado una “forma agresiva” de cáncer de próstata que se había extendido a sus huesos.

El descubrimiento del cáncer se produjo después de que reportara síntomas urinarios, según informó su oficina. En aquel momento, los médicos señalaron que el pronóstico era positivo y que no se habían detectado signos de metástasis.

Agradecen a médicos y enfermeras

El 20 de octubre fue su última sesión, y su hija Ashley Biden fue quien compartió el momento cuando su padre tocó una campana en el hospital anunciado que era su última sesión del tratamiento, a través de un video en su Instagram.

Ashley agradeció a los médicos y enfermeras por la atención que recibió su padre durante los días que realizó el tratamiento de radioterapia.

Harris pide una oración por su salud

Un vocero de Biden dijo a la cadena ABC News que no saben por el momento si existe la posibilidad de que el expresidente necesite seguir con el tratamiento.

El mes pasado, Biden se sometió a una cirugía para extirparle lesiones de cáncer de piel de la frente.

La exvicepresidenta Kamala Harris pidió a todos una oración por a salud de Joe Biden. “Él y yo hemos estado jugando al teléfono descompuesto durante los últimos días. Invitaría a todos a decir una oración, si eso es lo que hacen, por su bienestar y salud en este momento”, dijo en una entrevista.

