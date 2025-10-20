El rey Carlos III no podrá echar a su hermano de Royal Lodge

Hace unos días, el príncipe Andrés renunció a sus títulos reales tras acusaciones en su contra, pero aún podrá vivir en la residencia real ‘Royal Lodge’, ubicada en Windsor Great Park, Berkshire, Inglaterra.

El hermano del rey Carlos III renunció a su título de duque de York, supuestamente por presión del mismo rey. Hay que recordar que incluso, desde hace tiempo, el rey había querido sacarlo de ‘Royal Lodge’.

Se dice que el rey Carlos III estaría decidido a sacar al príncipe Andrés de la propiedad, pero no puede hacerlo debido a un contrato de arrendamiento que permite al hermano menor del monarca vivir allí hasta 2078.

Esta información ha sido difundida por ‘The Sun’ y ‘The Times’, y explican que el contrato y el origen del acuerdo con el Patrimonio de la Corona han generado críticas y peticiones de transparencia, especialmente por las dudas sobre cómo Andrés puede mantener la vivienda tras perder la asignación anual de £3 millones de libras esterlinas que recibía.

Por otro lado, el autor y experto en realeza Andrew Lownie asegura que el príncipe gastó cerca de £10 millones de libras esterlinas en renovaciones y que se aferra a la casa como su “último símbolo de estatus”.

El mismo experto le dijo a ‘The Times’: “Entiendo que el Príncipe Andrés no heredó la ‘Royal Lodge’, pero se le permitió llegar a un acuerdo con el Patrimonio de la Corona”.

Sigue leyendo:

• Príncipe Harry da escueta respuesta sobre su padre, el rey Carlos III, tras su reencuentro

• El rey Carlos III da una inusual actualización sobre su salud en meses

• La familia real británica renuncia a su tren de lujo por austeridad; ¿cómo es por dentro?