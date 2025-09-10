Príncipe Harry da escueta respuesta sobre su padre, el rey Carlos III, tras su reencuentro

El príncipe Harry y el rey Carlos III se reunieron en un esperado reencuentro tras más de un año distanciados. Tras la reunión, Harry aseguró que el rey Carlos III se ecuentra “bien” aunque no quiso ahondar en más detalles.

De acuerdo con Daily Mail, estas declaraciones ocurrieron durante una recepción para los Juegos Invictus, que lanzó en 2014 como un torneo para personal de servicio herido y veteranos.

Harry llegó 40 minutos tarde al evento y que viajó directamente al torneo después de la reunión que sostuvo con el monarca y que duró 55 minutos.

La última vez que el príncipe Harry se reunió con su padre fue en febrero de 2024 cuando viajó desde Estados Unidos, donde reside, a Londres. Esta visita duró 30 minutos y ocurrió después de que el soberano anunció su diagnóstico de cáncer.

El príncipe Harry y el rey Carlos III ha tenido una relación tensa y distante desde 2020 cuando el príncipe y su esposa Meghan Markle anunciaron su renuncia de sus deberes reales en 2020. Los Duques de Sussex se mudaron a Montecito, California, con sus hijos y empezaron su vida en esa ciudad fuera del foco mediático de su vida en Londres.

Sin embargo, Harry y Meghan tensaron la relación con la familia real al ofecer entrevistas en las que hablaron aiertamente sobre lo que vivieron en el seno de la monarquía británica e incluso Markle aseguró que fue víctima de racismo.

Harry también compartió detalles íntimos de su disputa con su padre y su hermano mayor en sus memorias de 2023, “Spare”. La situación se agravó cuando le despojaron de la seguridad privada fianciada con fondos públicos a Harry y Meghan. El príncipe ha exigido que se reestablezca su seguridad mientras esté en Reino Unido, algo que la monarquía ha denegado.

El príncipe alegó que fue tratado injustamente tras renunciar a sus deberes reales y aseguró que su padre podía intervenir a su favor.

Hasta el momento se desconoce el contenido de la conversación que sostuvieron el príncipe Harry y el rey Carlos III, tampoco se sabe si llegaron a algún tipo de acuerdo. El mes pasado una fuente comentó a Te Mirrror sobre las esperanzas de una reconciliación entre padre e hijo.

“Nadie pretende que los problemas familiares más amplios se hayan resuelto, pero se trata de empezar con Charles y Harry. Por primera vez en mucho tiempo, existe una sensación genuina de que la reconciliación está al alcance de la mano”, dijo la fuente en ese momento.

