El príncipe Andrés renunció a sus títulos reales tras acusaciones en su contra

El príncipe Andres, duque de York y hermano del rey Carlos III, anunció este viernes 17 de octubre su renuncia a los títulos nobiliarios. Aunque seguirá siendo príncipe ya no ostentará el título de duque de York tras consultarlo con el monarca.

Andrés ha sido blanco de acusaciones que lo vinculan con Jeffrey Epstein, lo que lo llevó a apartarse completamente de la vida pública en 2019.

A través de un comunicado, el príncipe Andres aseguró que renuncia a sus títulos nobiliarios para evitar que las acusaciones en su contra afecten el trabajo del rey Carlos III.

“Hemos concluido que las continuas acusaciones contra mí distraen del trabajo de Su Majestad y la Familia Real. He decidido, como siempre, priorizar mi deber hacia mi familia y mi país. Mantengo mi decisión de hace cinco años de retirarme de la vida pública”, dijo Andrés en un comunicado difundido este viernes.

El príncipe confirmó que dejará de usar sus títulos y asimismo rechaza las acusaciones en su contra que desde hace varios años han acompañado su nombre.

“Por ende, dejaré de usar los títulos y honores que se me han conferido. Como lo he dicho anteriormente, de manera tajante niego las acusaciones en mi contra”, escribió en el comunicado

El príncipe Andrés protagonizó un fuerte escándalo para la Corona británica luego de que salió a la luz su vinculación con el delincuente sexual Jeffrey Epstein, quien murió en 2019 ahorcado en su celda en el Centro Correccional Metropolitano de la ciudad de Nueva York mientras esperaba juicio por cargos federales de tráfico sexual. El príncipe Andrés fue fotografiado caminando con Epstein en Nueva York en 2010.

Virginia Giuffre aseguró que fue una de las víctimas de la red de tráfico sexual que manejaba Epstein junto con Ghislaine Maxwell. Giuffre dijo que el príncipe Andrés de formar parte del circulo de personas influyentes cercanas a Epstein y lo acusó de abusar sexualmente de ella cuando era una adolescente. El hijo de la reina Isabel II negó las acusaciones en su contra y llegó a un acuerdo económico con Giuffre en 2022. Virginia, quien se convirtió en una activista, se quitó la vida hace seis meses.

Recientemente se publicaron extractos de las memorias póstumas de Giuffre “Nobody’s Girl”, publicadas en ‘The Guardian’. En el texto, Virginia asegura que el príncipe Andrés tuvo relaciones sexuales con ella en al menos tres ocasiones en 2001 cuando ella tenía 17 años.

Estas nuevas acusaciones implican otro golpe para la Corona británica. A raíz de este escándalo el príncipe Andrés ya había perdido su rol como miembro activo de la familia real británica y sus títulos militares. Ahora el príncipe perderá sus títulos Duque de York y la Orden de la Jarretera.

