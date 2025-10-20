Ex esposo de Denise Richards fue arrestado en Los Ángeles por abuso conyugal

El actor Aaron Phypers, ex esposo de la actriz Denise Richards, fue arrestado el fin de semana en un tribunal de Los Ángeles bajo cargos de abuso conyugal, en medio de su polémico proceso de divorcio que ha estado marcado por graves acusaciones de violencia doméstica y disputas económicas.

De acuerdo con el portal TMZ, Phypers fue esposado y escoltado fuera de la sala del tribunal tras protagonizar una acalorada discusión con los alguaciles. Horas más tarde, recuperó su libertad tras pagar una fianza de $200 mil dólares.

Richards, conocida por sus papeles en ‘Wild Things’ y por su participación en ‘The Real Housewives of Beverly Hills’, había obtenido anteriormente una orden de restricción temporal contra su ex pareja, la cual ahora busca convertir en permanente.

En documentos judiciales citados por Page Six, la actriz relató una serie de presuntos episodios de violencia doméstica que habrían ocurrido durante su matrimonio.

“Durante nuestra relación, Aaron frecuentemente me estrangulaba violentamente, me apretaba la cabeza con ambas manos, me abofeteaba en la cara y la cabeza, y golpeaba mi cabeza contra el toallero del baño”, declaró Richards. Según su testimonio, las agresiones le habrían provocado al menos tres conmociones cerebrales y un ojo morado en un incidente ocurrido en enero de 2022.

Por su parte, Phypers negó todas las acusaciones, afirmando que Richards “se lastima fácilmente” y asegurando que nunca ejerció violencia contra ella. En su defensa, acusó a la actriz de infidelidad y de abusar de analgésicos y alcohol, según documentos presentados ante la corte.

El conflicto entre ambos también incluye una batalla económica en torno a los ingresos de Denise Richards en la plataforma OnlyFans. Phypers reclama la mitad de esas ganancias, mismas que, según él, rondan entre $200 mil y $300 mil dólares mensuales, argumentando que ambos “construyeron juntos” ese negocio.

“Es nuestro ingreso conjunto que construimos y ganamos juntos, ya que tomé las fotografías y poseo los derechos de propiedad intelectual. No creo que esto constituya una pensión alimenticia, sino un derecho de propiedad sobre la mitad de los ingresos comerciales conjuntos de OnlyFans”, señaló el actor.

Denise Richards y Aaron Phypers se casaron en 2018 y se separaron este año, citando “diferencias irreconciliables”. La disputa legal y financiera continúa en los tribunales.

Sigue leyendo: