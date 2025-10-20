Mega Millions alcanza los $650 millones: el décimo premio más grande en la historia del sorteo

El sorteo del Mega Millions de este martes tiene a todo Estados Unidos soñando con la posibilidad de convertirse en millonario.

Con un acumulado que asciende a $650 millones de dólares, este premio se posiciona como el décimo más grande en la historia del juego desde su creación en 2002. Si alguien logra acertar los 6 números, podría optar por un pago único en efectivo de $304.1 millones, antes de impuestos.

El premio ha venido creciendo durante más de 3 meses consecutivos, luego de que el último gran ganador se registrara en Virginia el pasado 27 de junio, según informó la organización Mega Millions en un comunicado oficial. Desde entonces, ningún boleto ha logrado igualar la combinación completa de números, lo que ha mantenido en vilo a millones de jugadores en los 45 estados donde se vende el boleto, además de Washington D.C. y las Islas Vírgenes estadounidenses.

Una racha que no se detiene

El sorteo del viernes pasado fue el trigésimo segundo consecutivo sin que apareciera un ganador del premio mayor. Los números extraídos esa noche fueron 9, 21, 27, 48 y 56, junto con la Mega Ball dorada número 10. Aunque nadie se llevó el gran premio, más de 416,000 boletos obtuvieron recompensas menores, sumando más de $8.5 millones en premios secundarios, de acuerdo con la información oficial.

Mega Millions destacó que una modificación en las reglas del juego introducida en abril pasado ha incrementado considerablemente el monto de los premios no acumulativos. Según la organización, este cambio “ha llevado a cientos de millones de dólares adicionales pagados en premios secundarios en comparación con la estructura anterior”.

Los jugadores han visto cómo pequeñas victorias se han vuelto más frecuentes, mientras el premio principal continúa creciendo semana tras semana, atrayendo a más participantes y aumentando las ventas de boletos en todo el país.

Muchos estadounidenses están interesados por jugar al Mega Millions. (Foto: Shutterstock)

Récords recientes y ganadores anteriores

El último gran premio de Mega Millions cayó en Virginia a finales de junio, pero antes de eso, el juego ya había tenido otros afortunados ganadores en distintos puntos del país. En enero, un boleto vendido en Arizona se llevó una gran suma; en marzo, el turno fue de Illinois; y en abril, la suerte sonrió a Ohio.

Sin embargo, los premios más jugosos se concentran en las cifras récord que han marcado la historia del sorteo. La última vez que se alcanzó un top 10 en montos fue en diciembre pasado, cuando el bote llegó a $1,269 millones. Ese premio se convirtió en uno de los mayores jamás entregados por Mega Millions, solo superado por los colosales botes de más de mil millones registrados en 2018, 2021 y 2023.

Cómo participar en el sorteo

Los boletos del Mega Millions tienen un costo de $5 cada uno y pueden adquirirse en tiendas físicas o plataformas autorizadas, dependiendo del estado. Las ventas suelen cerrar entre una y 2 horas antes del sorteo, que se realiza todos los martes y viernes a las 23 horas (ET), en Atlanta.

Cada jugador debe seleccionar 5 números del 1 al 70 y un número adicional, la llamada Mega Ball, del 1 al 25. Quienes prefieran dejarlo al azar pueden optar por el modo “Quick Pick”, en el que el sistema elige las combinaciones automáticamente.

Las probabilidades de ganar cualquier premio en Mega Millions son de 1 en 23, mientras que la posibilidad de llevarse el bote principal es de apenas 1 en 290,472,336. Aun así, las largas filas en gasolineras y tiendas de conveniencia demuestran que las estadísticas no disuaden a los jugadores, que se dejan llevar por la ilusión de una vida transformada.

El atractivo de los grandes premios

El fenómeno de los sorteos millonarios ha crecido en popularidad durante los últimos años, especialmente en momentos de incertidumbre económica. Para muchos, los juegos de azar representan una válvula de escape y una esperanza instantánea. Los expertos en comportamiento financiero señalan que la magnitud de los premios, sumada a la cobertura mediática, impulsa a millones de personas a probar suerte, incluso sabiendo que las posibilidades son remotas.

Mega Millions, junto con Powerball, domina el mercado de loterías en EE.UU. Ambos sorteos son responsables de los premios más altos en la historia de los juegos de azar estadounidenses, y han cambiado la vida de cientos de personas que, de la noche a la mañana, pasaron de ser empleados o jubilados comunes a multimillonarios.

El caso más reciente de un gran ganador ocurrió en marzo pasado, cuando un residente de Nueva Jersey reclamó un premio de $1,1300 millones del Mega Millions. Aquel boleto afortunado fue vendido en la localidad de Neptune, y el ganador optó por el pago único en efectivo, aunque decidió permanecer en el anonimato.

Expectativa nacional

Con el acumulado actual de $650 millones, las ventas se han disparado nuevamente, y las autoridades del juego advierten que el premio podría seguir aumentando hasta el momento del sorteo si la demanda continúa al alza.

La emoción es palpable en todo el país. En redes sociales abundan los mensajes de usuarios compartiendo sus números, rituales de buena suerte y sueños sobre cómo gastarían el dinero. Algunos prometen donar parte del premio; otros aseguran que dejarían su empleo al instante.

El próximo sorteo se llevará a cabo este martes. Y aunque las probabilidades de acertar los 6 números siguen siendo ínfimas, millones volverán a intentarlo. Porque, al final, la esperanza de convertirse en millonario por un instante sigue siendo una de las fantasías más persistentes del sueño americano.

Sigue leyendo:

* Hombre de Virginia fue el ganador del premio de $348 millones del Mega Millions y sorprende con su primera compra

* Estos son los números de la lotería que más se repiten

* La tienda con más “suerte” en Nueva York para ganar la lotería está en Queens