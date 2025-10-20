Informe: ganancias de pequeñas empresas crecen, pero empleo se frena

A pesar de un optimismo moderado en las ganancias, las pequeñas empresas enfrentan un panorama laboral incierto: en septiembre, la contratación cayó un 7%, mientras que la calidad crediticia de los solicitantes de créditos sigue cayendo, desafiando su crecimiento sostenible.

Si bien, la incertidumbre de las pequeñas empresas alcanzó la cuarta lectura más alta en más de 51 años en septiembre, las ganancias siguen siendo positivas de acuerdo con un reporte sobre las cuentas de pequeñas empresas de Bank of America (BofA Global Research), que indica que la relación de entrada a salida es inferior a los picos de marzo y agosto, pero mantiene cierto colchón para las pequeñas empresas, con un crecimiento de la rentabilidad del 0.1% interanual, respecto a septiembre de 2024.

El estudio indica que el factor que impulsa la tendencia subyacente de ganancias positivas es un incremento en los ingresos, de acuerdo con los datos de depósito de Bank of America por cliente de pequeñas empresas. Sin embargo, los ingresos también han venido a la baja desde junio, aunque siguen siendo positivos, lo que podría sugerir un crecimiento más débil de los ingresos para las pequeñas empresas en el futuro.

Esto confirma los datos que arrojó el informe de septiembre de la Federación Nacional de Empresas Independientes (NFIB), que afirma que la mayoría de los propietarios evalúan su propio negocio como actualmente saludable, tienen que manejar las crecientes presiones inflacionarias, las expectativas de ventas más lentas y los desafíos continuos del mercado laboral.

El mercado laboral de las pequeñas empresas se está desacelerando

Además, el reporte encontró más signos de desaceleración en el mercado laboral de las pequeñas empresas. El reporte de Bank of America reportó una disminución del 7% en septiembre y concuerda con la desaceleración de la contratación presentada en agosto por la Encuesta de Ofertas de Empleo y Rotación Laboral (JOLTS).

Para las pequeñas empresas de servicios, la contratación disminuyó un 12.9% , respecto al segundo trimestre, revirtiendo las ganancias del trimestre anterior, lo que confirmaría algunas contrataciones estacionales de verano. Además, el comercio, mayorista y minorista, ambos sectores más expuestos a los aranceles, han seguido reduciendo la contratación, aunque hubo una ligera mejora desde el segundo trimestre.

Más empresas, pero no necesariamente más puestos de trabajo

El número de solicitudes comerciales ha aumentado desde enero y alcanzó el nivel más alto en más de dos años en agosto. Sin embargo, el número de solicitudes de empresas con salarios planificados, cayó por debajo del promedio de 2015 a 2019 y se mantiene a la baja este año.

Esto concuerda también con el debilitamiento del crecimiento del empleo y afirma que más empresas no necesariamente se traducen en más empleos. También es posible que el aumento de la IA pueda complementar algunos puestos de trabajo. Aunque el estudio del BofA Global Research, afirma que la IA es actualmente más positiva para el gasto de capital y el crecimiento económico general que una fuente de destrucción de empleo.

Las condiciones de crédito para para pequeñas empresas

Aunque la contratación se ha desacelerado, las señales de crecimiento del gasto de capital se mantienen positivas en general, aunque según la Fed de Kansas City, en el segundo trimestre, los nuevos préstamos para pequeñas empresas aumentaron 7.5% en comparación con el trimestre anterior y el mismo período de 2024.

Sin embargo, de los más de $71,000 millones en préstamos para pequeñas empresas, los encuestados afirmaron que la calidad crediticia de quienes buscaban préstamos sigue a la baja en una tendencia a largo plazo.

Durante los próximos 12 meses, los encuestados esperan que la política comercial, los costos laborales y la inflación afecten negativamente la demanda de préstamos. Por el contrario, se espera que la política fiscal, las tasas de interés, la tecnología y las regulaciones bancarias tengan un efecto positivo.

Las condiciones de endurecimiento han mejorado

Finalmente, los saldos de tarjetas de crédito por cliente de pequeñas empresas aumentaron 3% en septiembre con respecto al promedio de 2024, superando la tasa de utilización mensual promedio indexada de tarjetas de crédito para pequeñas empresas. Esto sugiere que algunas pequeñas empresas están arrastrando saldos o retrasando los pagos, como señal de angustia.

Sin embargo, según la última Encuesta de Opinión de Oficiales de Crédito Senior (SLOOS), el porcentaje neto de encuestados que informan de una restricción crediticia para las pequeñas empresas es inferior al de las empresas más grandes. Esto estuvo en línea con los niveles del tercer trimestre de 2024.

Finalmente, en cuanto a las actividades de las pequeñas empresas en septiembre, los pagos totales entre los clientes de pequeñas empresas aumentaron un 3.7% respecto al mismo mes del año pasado, por debajo del mes anterior. Entre los principales componentes, la tarjeta de débito SB fue la que más subió, un 5.8% interanual, y la tarjeta de crédito SB cayó un 0.4% interanual.

