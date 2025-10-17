ChatGPT anuncia su ingreso al mercado de la IA sexual como una gran oportunidad de mercado

El CEO de OpenAI, Sam Altman, anunció una situación que podrá redefinir el uso de las herramientas de chatbot, ya que la compañía de inteligencia artificial se alista para permitir su uso en “conversaciones eróticas para adultos verificados”, en un mercado que actualmente supera los 29 millones de usuarios activos en chatbots sexuales.

OpenAI no será la primera compañía que intenta aprovechar la IA sexualizada. De hecho, el contenido sexual fue uno de los principales atractivos para las herramientas de IA casi desde el auge de las imágenes y palabras generadas por IA en 2022.

Sin embargo, las empresas pioneras en el desarrollo de una IA madura se encontraron con una serie de vacíos legales, sociales y abusos perjudiciales mientras crecía el número de personas que recurren a la tecnología en busca de compañía o interacción erótica.

Una apuesta polémica que generará una fortuna

Luego de tres años prohibiendo el contenido para adultos, Altman declaró este miércoles que su empresa “no es la policía moral elegida del mundo” y que permitirá “más libertad de usuario para adultos” y que establecerá nuevos límites para los adolescentes.

“De la misma manera que la sociedad diferencia otros límites apropiados (películas con clasificación R, por ejemplo), queremos hacer algo similar aquí”, escribió Altman en su cuenta de X, cuyo propietario, Elon Musk, también desarrolló un personaje animado de inteligencia artificial que coquetea con los suscriptores pagos.

Pero a diferencia del chatbot Grok de Musk, las suscripciones de pago a ChatGPT tienen en general un uso profesional, por lo que permitir que el chatbot se convierta en un compañero sentimental o erótico podría ser otra forma para que la startup más valiosa del mundo, que pierde más dinero del que gana, obtenga beneficios que justifiquen su valoración de $500,000 millones de dólares.

“En realidad no ganan mucho con las suscripciones, por lo que tener contenido erótico les traerá dinero rápido“, explicó Zilan Qian, miembro del Laboratorio de Políticas de China de la Universidad de Oxford, que ha estudiado la popularidad de los chatbots basados ​​en citas en Estados Unidos y China.

El riesgo de la proliferación en el uso de la IA sexual

Ya hay alrededor de 29 millones de usuarios activos de chatbots de IA diseñados específicamente para vínculos románticos o sexuales, y eso sin contar a las personas que usan chatbots convencionales de esa manera, de acuerdo con una investigación publicada por Qian.

Tampoco incluye a los usuarios de Character.AI, que enfrenta a una demanda por el desarrollo de un chatbot inspirado en Daenerys Targaryen, personaje de ‘Game of Thrones’ que entabló una relación sexualmente abusiva con un joven de 14 años y presuntamente lo incitó a suicidarse. Incluso el propio OpenAI enfrenta a una demanda de la familia de un usuario de ChatGPT de 16 años que se suicidó en abril.

Qian dijo que le preocupa el impacto en las relaciones del mundo real cuando los chatbots convencionales, ya propensos a la adulación, están disponibles las 24 horas para ofrecer contenido sexualmente explícito.

“ChatGPT tiene versiones de chat de voz. Supongo que en el futuro, si se implementa de esta manera (voz, texto, imagen), todo estará disponible”, advirtió.

Los humanos que se enamoran de máquinas con apariencia humana han sido durante mucho tiempo una advertencia literaria, desde la ciencia ficción del siglo pasado hasta la antigua leyenda griega de Pigmalión, obsesionado con una mujer que esculpió en marfil.

Además, expertos han señalado el riesgo de que la creación de una máquina de este tipo podría resultar en un desvío del objetivo inicial de OpenAI, fundada hace una década como una organización sin fines de lucro dedicada a desarrollar de forma segura una IA superior a la humana.

De hecho, Altman comentó en un podcast en agosto que OpenAI ha intentado resistir la tentación de introducir productos que podrían impulsar el crecimiento o los ingresos, pero que estarían muy desalineados con su misión a largo plazo. Al pedírsele un ejemplo específico, ofreció uno: “Bueno, todavía no hemos incluido un avatar de sexbot en ChatGPT”.

Sin embargo, Civitai, una startup con sede en Idaho y plataforma para arte generado con IA, aprendió por las malas que ganar dinero con IA madura no será un camino fácil:

“Cuando lanzamos el sitio, fue una decisión intencional permitir contenido para adultos”, dijo Justin Maier, cofundador y director ejecutivo de la compañía, en una entrevista el año pasado.

El año pasado, Civitai implementó nuevas medidas para detectar y eliminar imágenes sexuales de menores, pero siguió siendo un foco de pornografía generada por IA, incluyendo imágenes falsas de famosos.

Luego, tras la publicación de una nueva ley contra las imágenes no consentidas firmada por el presidente Donald Trump, Civitai bloqueó a principios de este año la creación de imágenes deepfake de personas reales por parte de los usuarios. Esto provocó que la interacción disminuyera.

