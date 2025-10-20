Mario Bezares habla de cómo La Casa de los Famosos México le cambió la vida

El actor mexicano Mario Bezares habló de cómo haber ganado La Casa de los Famosos México 2 le cambió la vida, una experiencia en la que mostró su lado humano, pero también aprovechó para ser respaldado por el público de su país.

En una conversación con Andrea Meza, de La Mesa Caliente, el artista dijo: “Lo que más me apasiona es estar vigente, caray, que mi vida me dio un giro de 180 grados, que nuevamente el ave fénix resurgió de las cenizas”.

Mario Bezares habla de La Casa de los Famosos México

El artista explicó que luego del programa de telerrealidad le han llegado muchos proyectos y su vida dio un cambio radical. La conductora Andrea Meza detalló que Bezares está “lleno de trabajo,” con una obra de teatro, su pódcast, una próxima película y proyectos en “el otro lado del mundo”.

Además, siente que fue una oportunidad para que las nuevas generaciones lo conozcan y sepan de su trabajo, señalando que ahora lo ven como “su tío Mayito” e incluso cantan “el mayo mayito mayitito”.

“Todas las generaciones son cambiantes y principalmente los millennials, centennials y demás, pues no se paran con la pinta, caray, entonces siento que ese es mi mayor reto, seguir agradándole a esa juventud maravillosa”, afirmó.

Las conductoras del programa de Telemundo lo felicitaron, pues sienten que hizo un trabajo extraordinario en La Casa de los Famosos y por eso fue merecedor del primer lugar.

Con su testimonio demuestra cómo este programa es capaz de reimpulsar la carrera artística de algunos de sus participantes, pero también ha representado para algunos una terrible experiencia, debido a que se ganan duros comentarios por parte del público si no les gusta alguna actitud o mensaje que dan dentro del reality show.

Sigue leyendo:

· Hermana de Gala Montes estalló al ver a su madre en la final de ‘LCDLFM’

· ¿Cuánto ganó Mario Bezares en La Casa de los Famosos México 2?

· Mario Bezares es el ganador de La Casa de los Famosos México