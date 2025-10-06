Foster Farms retira 3,8 millones de libras de corn dog por riesgo sanitario

Un total de 3,843,040 libras de productos de corn dog son retiradas del mercado por riesgo de contaminación de pedazos de madera incrustados en la masa. El Servicio de Inocuidad e Inspección de Alimentos (FSIS, por sus siglas en inglés) informa que se trata de un retiro voluntario de la empresa de California, Foster Poultry Farms.

Los corn dog fueron distribuidos a minoristas e institucionales de todo el país, incluyendo donaciones del Departamento de Defensa y del programa de Alimentos Básicos del USDA.

El FSIS aclara que si bien los productos se distribuyeron a escuelas, se obtuvieron de ventas comerciales y no formaban parte de los alimentos proporcionados por el USDA para el Programa Nacional de Almuerzos Escolares.

¿Cuáles son los alimentos retirados del mercado?

Los Foster Farms productos retirados del mercado se fabricaron entre el 30 de julio de 2024 y el 4 de agosto de 2025, según el sitio oficial del FSIS, y son los siguientes:

Corn Dogs Chicken Franks Dipped in Honey Batter de Foster Farms:

Cajas de 16 unidades (2.67 lbs.). Fechas de caducidad: 11/21/2025, 3/18/2026, 5/15/2026, 7/21/2026, 8/4/2026.

Cajas de 36 unidades (6 lbs.). Fechas de caducidad: 7/30/2025, 8/28/2025, 6/18/2026.

Cajas al por menor (6 lbs.). Fechas de caducidad: 8/27/2025, 8/28/2025, 10/15/2025, 10/16/2025.

Gluten Free Corn Dogs Chicken Franks Dipped in Honey Batter de Foster Farms:

Cajas de 12 unidades (2 lbs.). Fecha de caducidad: 8/12/2025.

Jumbo Corn Dogs Chicken Franks Dipped in Honey Batter de Foster Farms:

Cajas de 28 unidades (7 lbs.). Fechas de caducidad: 12/19/2026, 3/26/2026, 5/21/2026, 5/31/2026, 6/18/2026, 6/30/2026.

Chicken Corn Dogs Honey Batter Dipped Chicken Frank On a Stick de Foster Farms:

Cajas de 18 lbs.. Fecha de caducidad: 3/26/2026.

Cajas de 10 lbs.. Fechas de caducidad: 8/28/2025, 10/15/2025, 10/16/2025, 11/21/2025.

Cajas de 18 lbs.. Fechas de caducidad: 12/4/2025, 5/31/2026, 7/30/2025.

Cajas de 10 lbs.. Fechas de caducidad: 8/28/2025, 11/21/2025.

Chicken Corn Dogs Batter Wrapped Chicken Frankfurters on a Stick de Foster Farms:

Cajas de 132 unidades (22 lbs.). Fecha de caducidad: 8/18/2025.

Whole Grain, Maple Flavored Pancake Wraps Whole Grain Pancake Batter Around a Pre-Cooked Ground Turkey and Textured Vegetable Protein Link on a Stick de Foster Farms:

Cajas de 10 lbs.. Fechas de caducidad: 8/27/2025, 12/19/2025.

Whole Grain, Maple Flavored Pancake Wraps Whole Grain Pancake Batter Around a Pre-Cooked Ground Turkey and Textured Vegetable Protein Link on a Stick Individually Wrapped de Foster Farms:

Cajas de 12 lbs.. Fecha de caducidad: 12/19/2025.

Whole Grain Chicken Corn Dog Whole Grain Batter Wrapped Chicken Franks on a Stick Lower Fat de Foster Farms:

Cajas de 18 lbs.. Fecha de caducidad: 8/4/2026.

Cajas de 18 lbs.. Fechas de caducidad: 8/28/2025, 10/16/2025, 12/4/2025, 3/18/2026, 3/26/2026, 5/21/2026.

Jumbo Corn Dogs Honey Crunchy Flavored Batter de Foster Farms:

Cajas de 18 lbs.. Fecha de caducidad: 5/15/2026.

37 corn dogs envueltos individualmente. Fechas de caducidad: 7/30/2025, 10/15/2025, 7/21/2026.

Se insta a los consumidores a verificar la información de los productos retirados, que llevan impreso el número de establecimiento “P-6137B”.

Sigue leyendo: