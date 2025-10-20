Rubio felicitó al presidente electo de Bolivia y desea ponga fin a años de “mala gestión” en el país

El secretario de Estado Marco Rubio, felicitó a Rodrigo Paz por su victoria en las elecciones presidenciales de Bolivia y celebró que se ponga fin a 20 años de “mala gestión” del país por parte de los gobiernos de izquierda.

“Estados Unidos felicita a Rodrigo Paz por su elección como presidente de Bolivia. También felicitamos al pueblo boliviano en este momento histórico para su país”, apuntó el jefe de la diplomacia estadounidense.

“Tras dos décadas de mala gestión, la elección del presidente Paz representa una oportunidad transformadora para ambas naciones”, agregó.

EE.UU. dispuesto a colaborar con Bolivia

Rubio aseguró que “Estados Unidos está dispuesto a colaborar con Bolivia en prioridades compartidas, como el fin de la inmigración ilegal, la mejora del acceso a los mercados para la inversión bilateral y la lucha contra las organizaciones criminales transnacionales para fortalecer la seguridad regional”.

Rodrigo Paz, presidente electo de Bolivia. AP Photo/Natacha Pisarenko.

El senador opositor de centro-derecha Rodrigo Paz ganó el domingo 19 de octubre, la segunda vuelta de las presidenciales de Bolivia al imponerse al exmandatario conservador Jorge Tuto Quiroga (2001-2002), y puso fin a más de 20 años de gobiernos del izquierdista Movimiento al Socialismo (MAS), que lideró Evo Morales.

Rodrigo Paz Pereira asumirá la Presidencia el 8 de noviembre. Con su llegada se marca el inicio de una nueva etapa política en Bolivia, con la promesa de un gobierno centrista tras dos décadas de hegemonía del partido MAS.

Sigue leyendo: