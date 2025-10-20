Taylor Swift dona $100 mil dólares para una niña que enfrenta un agresivo cáncer cerebral

Taylor Swift realizó una generosa donación de $100,000 dólares a una campaña de GoFundMe creada para apoyar a Lilah, una niña que enfrenta un agresivo cáncer cerebral.

La contribución de Swift, que se convirtió en la más alta registrada en la recaudación, fue acompañada por un mensaje escrito por la propia artista: “¡Le mando un abrazo enorme a mi amiga Lilah! Con cariño, Taylor”, escribió.

El gesto de la intérprete de “Cruel Summer” surge poco después de que la madre de Lilah, Katelynn Smoot, compartiera un video viral en el que la pequeña señalaba la pantalla mientras veía el video musical de Swift, “The Fate of Ophelia”, y exclamaba emocionada: “¡Esa es mi amiga!“.

Tras conocerse la donación, miles de fanáticos de la cantante se sumaron a la causa realizando aportaciones de $13 dólares, el número favorito de Taylor y un símbolo recurrente en su carrera. Gracias a esos gestos, la campaña de GoFundMe superó los $200,000 dólares, con más de 5,000 donantes que ayudaron a la familia de Lilah.

Luego de la noticia, la madre de Lilah compartió un video mostrando la reacción de su hija, en el que aparecen bailando juntas al ritmo de “The Fate of Ophelia” y expresando su gratitud.

“Gracias infinitas, Taylor Swift. Ahora podemos concentrarnos en estar aquí con nuestra niña. No tienes idea de lo que esto significa para nuestra familia”, aseguró.

La familia también reveló que Lilah es una “pequeña swiftie” desde antes de nacer, ya que la madre asistió al The Eras Tour durante su embarazo.

@standwithlilah I cannot say thank you enough. I’m truly in shock. This means we don’t have to worry about anything other than Lilah. Truly such a blessing. Thank you @Taylor Swift ♬ original sound – The Smoots

De acuerdo con la información publicada en GoFundMe, Lilah fue sometida a la extracción de un tumor cerebral en estadio 4 y actualmente recibe quimioterapia. En las próximas semanas iniciará seis semanas de radioterapia con protones en el Hospital Infantil de Filadelfia, lo que implicará gastos de traslado y alojamiento para la familia.

Esta generosa acción de Taylor Swift se suma a otras donaciones que ha hecho en silencio, incluyendo $250,000 mil dólares a Operation Breakthrough en Misuri y $5 millones de dólares destinados a los esfuerzos de recuperación tras los huracanes Milton y Helene en 2024. Además, Swift ha visitando hospitales infantiles en numerosas ocasiones, dedicando tiempo a los pacientes y sus familias.

