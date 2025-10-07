Taylor Swift responde a los rumores de que se retirará cuando se case con Travis Kelce

Taylor Swift salió este lunes a desmentir categóricamente los rumores que circularon durante el fin de semana sobre un supuesto retiro de la música tras su eventual matrimonio con la estrella de la NFL, Travis Kelce. En una entrevista con Scott Mills para BBC Radio 2, la cantante calificó las especulaciones de “ofensivas” y “anticuadas”.

Durante la conversación, el presentador le preguntó si ‘The Life of a Showgirl’, su más reciente disco, podría ser el último de su carrera. La artista de 35 años reaccionó con sorpresa: “¿Qué? ¡No!”, respondió Swift, visiblemente molesta.

Al mencionarle que algunos seguidores temían que pudiera abandonar los escenarios tras casarse y tener hijos, para centrarse en su vida personal, la cantante fue tajante.

“Esa es una afirmación terriblemente ofensiva. ¡La gente no se casa para poder dejar su trabajo!”, dijo, subrayando su rechazo a la idea de que el matrimonio deba implicar un sacrificio profesional.

Swift aprovechó el espacio para aclarar que su relación con Kelce, de 36 años, se basa en la admiración y el respeto mutuo.

“Quiero a la persona con la que estoy porque ama lo que hago. Le encanta lo mucho que me siento realizada haciendo arte y música”, explicó.

La intérprete de ‘Fate of Ophelia’ también destacó que el jugador de los Kansas City Chiefs apoya plenamente su carrera creativa.

“Eso es lo mejor de Travis; le apasiona tanto lo que hace que mi pasión por lo mío nos conecta”, añadió.

Taylor cerró el tema asegurando que nunca ha existido tensión entre su pareja y su vocación artística.

“No hay ningún momento en el que vaya a decir: ‘Me molesta mucho que sigas haciendo música’. Imagínate que diga: ‘Pensé que ibas a dejar de hacer la música que sabía que te encantaba’”, concluyó.

Estos comentarios de Taylor Swift llegan mientras su duodécimo álbum de estudio, ‘The Life of a Showgirl’, sigue batiendo récords. Billboard informó que el álbum vendió aproximadamente 2.7 millones de copias en sus primeras 24 horas en Estados Unidos.

Sigue leyendo: