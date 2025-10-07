Taylor Swift explica por qué no se ha presentado en el show del Super Bowl

En plena promoción de su nuevo álbum, The Life of a Showgirl, Taylor Swift abordó uno de los temas más recurrentes en torno a su carrera: su ausencia en el espectáculo del medio tiempo del Super Bowl.

Durante una entrevista en The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, la cantante explicó con franqueza los motivos detrás de su decisión y desmintió los rumores sobre supuestos conflictos con la NFL.

“Jay-Z siempre ha sido muy bueno conmigo; nuestros equipos son muy cercanos. A veces llaman y preguntan: ‘¿Qué opinas del Super Bowl?’”, relató Swift, en referencia a Roc Nation, la compañía del rapero que produce el espectáculo del medio tiempo. “Pero no es una oferta oficial ni una conversación en una sala de conferencias. Solo una charla general”, agregó.

La artista, de 35 años, aseguró que incluso si llegara una propuesta formal, no se sentiría preparada para asumir el reto mientras su prometido, Travis Kelce, jugador de los Kansas City Chiefs, esté activo en el campo de juego.

“Estoy enamorada de un chico que practica ese deporte en ese campo de verdad. Eso es ajedrez violento, gladiadores sin espadas. Es peligroso. Estoy toda la temporada absorta en lo que hace ese hombre. ¿Te imaginas que yo esté pensando en coreografías mientras él se juega la vida cada semana? No podría”, comentó entre risas.

Swift aclaró que su decisión no responde a presiones externas ni a su relación con Kelce, sino a su propio enfoque personal y profesional.

“Le encantaría que lo hiciera. Pero estoy demasiado concentrada”, dijo.

Durante la conversación con Jimmy Fallon, la intérprete también compartió detalles sobre The Life of a Showgirl, su duodécimo álbum de estudio, al que calificó como su trabajo más coherente con su presente emocional y creativo.

“Creo que esta ha sido la época más acertada en cuanto a dónde estaba mi vida cuando la escribí y dónde estoy ahora que ya está disponible. Siento exactamente lo mismo que cuando grabé estas canciones”, aseguró.

Mira el video en el minuto 18:20

