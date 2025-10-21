4 adolescentes perdieron la vida en aparatoso choque de frente en Nueva Jersey

Cuatro adolescentes murieron cuando su auto fue chocado de frente en New Jersey Turnpike la madrugada del domingo.

Los cuatro adolescentes viajaban en el mismo vehículo, que fue impactado por una camioneta Dodge que circulaba en sentido contrario cerca del extremo sur de la autopista en Carneys Point Township, informó NJ.com.

Yaakov Kilberg, de 19 años, conducía un Mazda en el que Aharon Lebovits, Shlomo Cohen y Chaim Grossman, todos de 18 años, viajaban como pasajeros. Christopher Neff, residente de Colorado de 41 años, fue identificado por la policía como el conductor de la camioneta. Sufrió heridas graves en el accidente y permanece hospitalizado, indicó NBC News.

La policía informó que alrededor de las 12:40 a.m. del domingo Neff circulaba en dirección norte por los carriles en dirección sur a unas 25 millas (40 kilómetros) al suroeste de Filadelfia. Los adolescentes se dirigían hacia el sur cuando Neff los chocó de frente, y luego también un camión con remolque impactó el Mazda por detrás, según Daily News.

“Una operación simultánea de levantamiento y extracción del segundo vehículo determinó, lamentablemente, que cuatro ocupantes habían fallecido a causa de sus heridas”, escribió el Departamento de Bomberos de Carneys Point en Facebook.

Kilberg, Lebovits y Cohen residían en Lakewood (NJ), mientras Grossman residía en Fallsburg (NY). Al parecer, eran estudiantes de una yeshivá que disfrutaban de un fin de semana de descanso.

Las autoridades recuerdan que hay cero tolerancia con conductores que manejen a exceso de velocidad y/o bajo efectos de alcohol y drogas. También los ciclistas y motorizados son frecuentes protagonistas de accidentes viales, como víctimas y victimarios, al circular en las aceras, irrespetar el semáforo y hasta el sentido de las calles.

A principios de este mes, también en Nueva Jersey, un conductor de 17 años fue acusado de la muerte de las ciclistas adolescentes María Niotis e Isabella Salas, a quienes habría estado acosando, según las familias de las víctimas, por lo que creen que fueron atropelladas adrede. También este mes José García (36), residente de Brooklyn (NYC), falleció cuando la motocicleta que conducía chocó con un auto en Newark, la ciudad más poblada de Nueva Jersey.

En septiembre Pedro Chavaz fue fatalmente atropellado en Nueva Jersey y la policía estuvo pidiendo la ayuda del público para ubicar al conductor que huyó de la escena. En agosto Kenneth “Blane” Smith, mecánico y motociclista de 64 años, murió arrollado por un conductor que se dio a la fuga en un vehículo robado en Camden (NJ).

A fines de julio Raúl Luna Pérez, un inmigrante indocumentado de México con historial de violencia en Nueva Jersey, fue acusado como sospechoso de la muerte de la salvadoreña María Pleitez y su hija de 11 años por chocar su auto al conducir borracho.