Aislinn Derbez comparte momentos del viaje que hizo a la ciudad preferida de su hija Kailani

A través de su cuenta de Instagram, Aislinn Derbez reveló que llevó a Kailani al lugar con el que la pequeña ha estado fascinada desde que tiene uso de razón

El viaje de Aislinn Derbez con Kailani es una nueva aventura en la lista de experiencias entre madre e hija. Crédito: Mezcalent

Por  José Antonio Castañeda

Desde hace siete años, Aislinn Derbez ha hecho de los viajes y la exploración del mundo una parte esencial de su vida junto a su hija Kailani. En esta ocasión, la actriz compartió la más reciente aventura que vieron en Nueva York, debido a que esa ciudad tiene un significado especial para la pequeña y ha estado fascinada desde muy temprana edad.

A través de su cuenta de Instagram, la hija mayor de Eugenio Derbez contó a sus seguidores que finalmente pudo llevar a la niña que procreó con el actor Mauricio Ochmann a conocer “la ciudad de sus sueños”, asegurando que Kailani siempre ha sentido una conexión inexplicable con la Gran Manzana, a pesar de no haberla visitado antes.

Por alguna extraña razón Kai siempre ha tenido una enorme fijación con Nueva York sin conocerlo. Dice que es su ciudad favorita y no sé por qué, pues no es una ciudad tan kid friendly. Tal vez sea porque ama la creatividad, el caos, el arte y el teatro”, escribió Aislinn junto a una serie de fotografías y videos que muestran algunos de los lugares que recorrieron juntas.

La también modelo agregó que una de las actividades favoritas de su hija fue asistir a varias obras de teatro, incluso cuando parecía aburrirse.

Aunque de repente se aburría o no paraba de moverse en la butaca (porque las obras duran tres horas), cuando le decía: ‘si quieres nos vamos, estás muy cansada’, me respondía que no, y que quería ver otra obra mañana”.

Para finalizar, con un toque de humor y ternura, Aislinn Derbez aprovechó la publicación para hablar sobre la relación cercana, aunque a veces desafiante, que mantiene con Kailani, agregando que es su persona favorita en el mundo.

Cabe mencionar que me traía en mega chinga y que es la persona maaaaas contreras que conozco. Básicamente, por un lado, nos sacamos de quicio y por otro es mi persona favorita en el mundo, y ella dice que yo la suya (junto con su papá)”, añadió.

Sin duda alguna, este viaje no solo representó una nueva aventura en la lista de experiencias entre madre e hija, sino también un momento de conexión profunda para ambas.

