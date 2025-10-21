Aislinn Derbez comparte momentos del viaje que hizo a la ciudad preferida de su hija Kailani

Desde hace siete años, Aislinn Derbez ha hecho de los viajes y la exploración del mundo una parte esencial de su vida junto a su hija Kailani. En esta ocasión, la actriz compartió la más reciente aventura que vieron en Nueva York, debido a que esa ciudad tiene un significado especial para la pequeña y ha estado fascinada desde muy temprana edad.

A través de su cuenta de Instagram, la hija mayor de Eugenio Derbez contó a sus seguidores que finalmente pudo llevar a la niña que procreó con el actor Mauricio Ochmann a conocer “la ciudad de sus sueños”, asegurando que Kailani siempre ha sentido una conexión inexplicable con la Gran Manzana, a pesar de no haberla visitado antes.

“Por alguna extraña razón Kai siempre ha tenido una enorme fijación con Nueva York sin conocerlo. Dice que es su ciudad favorita y no sé por qué, pues no es una ciudad tan kid friendly. Tal vez sea porque ama la creatividad, el caos, el arte y el teatro”, escribió Aislinn junto a una serie de fotografías y videos que muestran algunos de los lugares que recorrieron juntas.

La también modelo agregó que una de las actividades favoritas de su hija fue asistir a varias obras de teatro, incluso cuando parecía aburrirse.

“Aunque de repente se aburría o no paraba de moverse en la butaca (porque las obras duran tres horas), cuando le decía: ‘si quieres nos vamos, estás muy cansada’, me respondía que no, y que quería ver otra obra mañana”.

Para finalizar, con un toque de humor y ternura, Aislinn Derbez aprovechó la publicación para hablar sobre la relación cercana, aunque a veces desafiante, que mantiene con Kailani, agregando que es su persona favorita en el mundo.

“Cabe mencionar que me traía en mega chinga y que es la persona maaaaas contreras que conozco. Básicamente, por un lado, nos sacamos de quicio y por otro es mi persona favorita en el mundo, y ella dice que yo la suya (junto con su papá)”, añadió.

Sin duda alguna, este viaje no solo representó una nueva aventura en la lista de experiencias entre madre e hija, sino también un momento de conexión profunda para ambas.

