Aislinn Derbez reflexiona sobre su vida como soltera y su nuevo enfoque del amor

Aislinn Derbez, en su pódcast “La magia del caos”, habló sobre cómo se ha sentido en los últimos tres años que lleva como soltera. Aunque para muchos es súper importante tener a una persona a su lado, para la actriz no parece ser necesario, dado que aseguró que se siente en uno de sus mejores momentos y expresó que tampoco tiene ganas de establecer una relación sentimental por el momento.

“Me puse esta restricción de un año sin pareja, ya llevo tres y estoy fascinada; se vuelve adictivo y ahora ya no sabes cómo volver a tener una pareja, ya ni ganas te dan. Yo veía a la gente soltera y decía ‘pobrecita, qué difícil, qué duro'”, añadió durante la conversación.

Derbez mencionó que, en aquel entonces, cuando se separó, uno de sus planes era conseguir rápidamente a otra persona que le hiciera compañía, ya que había entendido que con quien estaba no era con quien podría pasar el resto de su vida.

“Lo primero que quería, después de divorciarme, era encontrar pareja luego, luego; incluso me pasaba este pensamiento de: ‘Claro, me divorcié porque no era el amor de mi vida, pero ya lo voy a encontrar'”, dijo sobre lo que pensaba de su separación legal.

Aunque por el momento no quiere nada, sí aclaró que ha tenido parejas, pero se ha dado cuenta de cuando las situaciones no están fluyendo a su favor y deja las cosas hasta ahí para seguir su rumbo sola: “Efectivamente, luego, luego me quise meter en una relación de pareja y estuvo muy bonito y todo; fue hermoso sentir que alguien está ahí para ti, pero también fue cuando me cayó el 20 y dije: ‘esto no es'”.

La hija de Eugenio Derbez explicó que la persona que existió hace una década se habría lamentado por muchas situaciones amorosas, pero la experiencia le ha hecho cambiar su manera de pensar: “La Aislinn de hace 10 años que se casó se hubiera muerto de pánico si se hubiera enterado de que se iba a divorciar; ahorita, si entro en una relación y sé que se va a acabar, no pasa nada“, agregó durante la conversación con una amiga.

