Arrestan a líder juvenil religioso en Arizona por pornografía infantil y abuso sexual a menores

Un hombre de Phoenix fue arrestado y acusado de cargos federales por presuntamente producir pornografía infantil y por posesión de material de abuso sexual de menores. El sospechoso era líder juvenil y director de organizaciones religiosas.

HSI y el Departamento de Policía de Tucson informaron que Casey Goslin, de 46 años, fue arrestado luego de llevar a cabo una investigación que reveló su participación en una plataforma utilizada para realizar sesiones de abuso sexual infantil transmitidas en vivo.

Además, de la producción de material de abuso sexual infantil, proporcionado por traficantes sexuales de menores en Filipinas. Esto llevó a agentes especiales del HSI a ejecutar una orden de registro federal. Los artículos incautados incluyen numerosos dispositivos electrónicos.

Buscan más víctimas que hayan sido abusadas

Goslin operaba en línea bajo los nombres de usuario: live:.cid.bbdbec6f18b26922 y live:.cid.de5ca094f7bdd45. Debido a su actividad en línea y a su trabajo como líder de un grupo juvenil, las autoridades buscan información que pueda ayudar a identificar a más víctimas que el acusado haya abuso sexualmente.

“Si su hijo, o un niño que usted conoce, estuvo en contacto con Casey Goslin, comuníquese con la línea de información de ICE al 866-DHS-2-ICE o a través del formulario de información en línea de ICE , o comuníquese con la policía local de inmediato”, solicitaron las autoridades.

“No tolera el abuso, especialmente contra menores”

La obispa de la iglesia en donde Goslin era líder juvenil se pronunció a través de un comunicado con relación al arresto y los cargos en contra del individuo.

“Nos preocupa profundamente la noticia del arresto de Casey Goslin, exlíder del ministerio juvenil asociado con nuestro Sínodo, por graves cargos federales relacionados con el tráfico sexual infantil y la producción de material sobre abuso sexual infantil”, expresó la obispa Deborah Hutterer del Sínodo del Gran Cañón

“Si bien afirmamos y defendemos el principio cívico de que toda persona tiene derecho a un juicio justo y a la presunción de inocencia hasta que se demuestre su culpabilidad, también afirmamos, sin reservas, que el Sínodo del Gran Cañón no tolera ni puede tolerar el abuso, especialmente contra menores”, añadió.

“Ante todo, nos solidarizamos con las posibles víctimas de estos presuntos delitos y sus familias”, indicó la obispa.

