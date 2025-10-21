Cancelan partido de LaLiga en Miami entre FC Barcelona y Villarreal “por incertidumbre”

El esperado encuentro entre FC Barcelona y Villarreal, programado para el 20 de diciembre en Miami, ha sido oficialmente cancelado. LaLiga lo anunció este martes, poniendo fin a semanas de polémica.

Según el comunicado emitido por la organización presidida por Javier Tebas, el ambiente de rechazo generado en España, incluyendo protestas, críticas mediáticas y la oposición del gremio futbolístico, fue decisivo para suspender el evento.

La presión social y profesional terminó por desactivar el segundo intento de Tebas de internacionalizar el campeonato con un partido oficial fuera del país.

“Tras conversaciones con la promotora del partido en Miami, esta ha comunicado su decisión de cancelar la organización del evento debido a la incertidumbre generada en España durante las últimas semanas”, indicaron.

“LaLiga lamenta profundamente que este proyecto, que representaba una oportunidad histórica e inigualable para la internacionalización del futbol español, no pueda seguir adelante”, señalaron.

🚨 NOTA INFORMATIVA.



LALIGA informa de la cancelación del Partido Oficial en Miami, una oportunidad histórica para la internacionalización del fútbol español. Seguiremos trabajando por una competición global, moderna y competitiva.https://t.co/DpsR4PnXLf — LALIGA Corporativo (@LaLigaCorp) October 21, 2025

En la última jornada de LaLiga que se disputó la semana pasada, jugadores de los 20 equipos de primera división, incluidos los del FC Barcelona y Villarreal, protestaron en contra del encuentro en Miami.

En los primeros 15 o 20 segundos de todos los partidos de la primera división, los futbolistas dejaron de jugar como protesta y rechazo al duelo en Miami.

El alegato de los detractores es que la decisión “adulteraba” la competición al quitar la posibilidad de que aficionados disfruten un partido de su equipo en condición de local.

El deseo de LaLiga es que el duelo Villarreal-FC Barcelona se disputara en Miami el 20 de diciembre. Esto, con el objetivo de recaudar más fondos y globalizar aún más la competición.

Miami ha sido el destino deseado de LaLiga desde hace años. Su presidente, Javier Tebas, intentó traer a Estados Unidos duelos entre Barcelona, Atlético de Madrid y Girona. En ninguno de sus dos intentos lo pudo lograr.



Sigue leyendo:

· DT del FC Barcelona descontento de jugar en Miami, a pesar de la millonaria suma que ganarán

· LaLiga llevará el Villarreal vs. Barcelona a Miami

· UEFA dio visto bueno al Barcelona vs. Villarreal en Miami