Christian Nodal y Rauw Alejandro encabezarán el espectáculo en los Latin GRAMMY 2025

La 26 ª Entrega Anual del Latin GRAMMY será el 13 de noviembre y el evento se realizará en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, donde además podrán disfrutar de tres horas ininterrumpidas de uno de los eventos con mayor reconocimiento mundial en la industria de la música, y lo verán a través de las plataformas de TelevisaUnivision.

Hace pocos días dieron a conocer los nombres de algunos cantantes y agrupaciones que harán presentaciones para darle vida al evento. Sin embargo, este martes anunciaron una nueva lista donde informaron que los fanáticos podrán disfrutar de más talento con el espectáculo que dará:

Rauw Alejandro, Joaquina, Christian Nodal, Edgar Barrera, Elena Rosa, Alejandro Sanz, Adelaido “Payo” Solís III (Grupo Frontera posee 8 reconocimientos), Nathy Peluso, Elena Rose, Kacey Musgraves (tiene 3 reconocimientos) y Carlos Santana. Edgar Barrera fue anunciado este martes para ser parte de los shows que darán aquella noche y esta vez destacamos que tiene 10 nominaciones por su trabajo en el último año; algunas son:

Edgar Barrera se prepara para ofrecer un show el 13 de noviembre en Las Vegas. Crédito: Latin GRAMMY | Cortesía

Canción del Año, Mejor Canción Regional Mexicana, Mejor Canción Tropical, Mejor Canción Pop, Mejor Canción Urbana, Compositor del Año y Productor del Año. Para los amantes del género urbano verán a Rauw Alejandro, quien este año logró calificar en dos categorías, y esas son: Álbum del Año y Mejor Interpretación Reggaetón.

Los shows confirmados y antes mencionados fueron: Pepe Aguilar, Iván Cornejo, Carín León, Liniker, Morat, Aitana, DannyLux, Gloria Estefan, Kakalo y Los Tigres del Norte, y también Raphael, quien además recibirá un especial reconocimiento por su larga trayectoria en la industria musical y será como la “Persona del Año 2025”.

Los Latin GRAMMY realizan una premier donde entregan reconocimientos en otras categorías; sin embargo, por el momento no han ofrecido mayores pormenores sobre esa tarde, que sin duda estará llena de sorpresas no solamente para los invitados, sino también para los fanáticos de cada uno de los artistas que asistirán al show. Por ello, te invitamos a mantenerte informado a través de los canales oficiales.

