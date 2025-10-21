Cinco miembros de una familia boricua son parte de la policía de Nueva York: “Es un gran lugar para trabajar”

Cinco miembros de una misma familia de origen puertorriqueño forman parte del Departamento de Policía de Nueva York. La historia comenzó hace más de tres décadas, cuando Marilyn Ozuna, una madre soltera de Brooklyn, decidió responder a un anuncio publicado en El Diario que invitaba a postularse para ser oficial de policía.

De acuerdo con Daily News, Ozuna vio el aviso en 1994 mientras atravesaba un divorcio y criaba sola a sus cuatro hijos. Tenía 32 años cuando ingresó al NYPD y años después todos sus hijos siguieron el mismo camino.

Trabajó por más de 25 años en el NYPD

Hoy, a los 62 años, es una detective jubilada que trabajó por más de 25 años en la institución, principalmente en el distrito 81 de Bedford-Stuyvesant.

Sus hijos —Jorge, Rose, Marilyn y Anthony— también se integraron a la fuerza en distintos momentos. Jorge, de 37 años, y Rose, de 43, son detectives del NYPD; Marilyn trabaja como oficial en Harlem; y Anthony, el menor, está a punto de graduarse de la Academia de Policía.

Según contó Ozuna a Daily News, nunca presionó a sus hijos para que siguieran sus pasos, aunque las historias que compartía en casa sobre su trabajo tuvieron influencia sobre ellos.

“Siempre les daba sus propias opciones, pero les decía: ‘Tienen que tener un plan en la vida’. Les decía que el Departamento de Policía de Nueva York es un gran lugar para trabajar, y que si yo lo hacía, cualquiera podía hacerlo. Podrían servir a la comunidad y ayudar a la gente”, expresó.

Rose y Marilyn ingresaron juntas a la academia en 2015, luego de haber trabajado como operadoras del 911 y agentes de seguridad escolar, respectivamente. Rose está asignada a la Oficina de Tecnología de la Información del NYPD, mientras que Marilyn continúa en labores policiales en Harlem.

Jorge, por su parte, se desempeña en el Centro de Delitos en Tiempo Real, y Anhony, de 24 años, también fue agente de seguridad escolar antes de decidir entrar a la academia, detalló Daily News.

“De hecho, el día que me gradué, le dije a mi mamá que a los 23 años iba a ser policía. Incluso cuando trabajaba en seguridad escolar, a veces iba a la comisaría local a hacer un trabajo y veía lo que estaba pasando, y definitivamente me veía siendo policía”, narró Anthony.

Tras la graduación del joven, la familia Ozuna se consolidará como un caso poco común dentro de la policía neoyorquina, destacó el medio.

Llegó a Nueva York a los 5 años

Marilyn Ozuna, quien nació en Puerto Rico y llegó a Nueva York a los cinco años, aseguró que su herencia latina fue clave en su trabajo policial. Creció en Bushwick, en un hogar donde solo se hablaba español, algo que, destacó al Daily News, la ayudó a conectar con la comunidad hispana.

“Siempre nos mantuvimos fieles a nuestra herencia y siempre les decía a mis hijos que siguieran aprendiendo español. Especialmente en este trabajo, la comunidad se conecta mejor contigo si puede comunicarse contigo”, afirmó.

