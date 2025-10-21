¿Necesita la ciudad de Nueva York contratar más policías? El alcalde saliente deja un plan claro

La Administración de Eric Adams a dos meses y medio para dejar el poder, pone todas sus energías en campañas para reclutar nuevos oficiales para el Departamento de Policía de la Ciudad de Nueva York (NYPD), en un momento en que la fuerza policial más grande del país emplea a 33,000 agentes uniformados, una cifra inferior a los 36,000 de 2019 y muy por debajo de su máximo histórico de alrededor de 41,000 agentes a principios de la década de 2000.

Con el número de oficiales en un nivel críticamente bajo, este plan de reclutamiento busca revertir este declive y renovar el entusiasmo público por la carrera policial, que desde este año en la ciudad de Nueva York cuenta con más incentivos, mejoras salariales y nuevos requisitos de alistamiento.

“La mejor medida que podemos tomar para fomentar la prosperidad de nuestra ciudad es aumentar el número de efectivos policiales. Nos enorgullece haber asumido el compromiso de sumar más hombres y mujeres que demuestran valor, humanidad y comprensión”, declaró este martes Jessica Tisch, comisionada del NYPD, al recibir una donación de un millón de dólares. Este aporte del empresario John Catsimatidis, impulsor de la organización ‘Back to Blue‘, la cual apoya a los oficiales y sus familias, además de promover la contratación de nuevos agentes, se destinará a potenciar las campañas publicitarias de esta estrategia.

Actualmente la Uniformada opera con casi 4,000 oficiales por debajo de su dotación habitual, por ello las piezas publicitarias enfatizan el honor, el orgullo y el deber de servir como “uno de los mejores” de Nueva York, animando a una nueva generación a dar un paso al frente y proteger a la ciudad que aman.

Contratación presupuestada

A pesar de este déficit y las proyecciones que indican que, de no reclutarse más oficiales en los próximos meses, la disminución de efectivos en las calles sería aún más significativa, la estrategia del alcalde saliente se sostiene para el futuro: El presupuesto adoptado para el año fiscal 2026 incluye $3,400 millones destinados a aproximadamente 34,000 oficiales de policía, contemplando cuatro clases de academia. Las previsiones para el ejercicio fiscal 2027, aseguran el financiamiento para mantener una fuerza policial de 35,000 efectivos.

Con base a cifras oficiales, desde 2020, más de 14,000 agentes han dejado la fuerza por jubilación o renuncia. Solo al cierre de 2025, se espera que entre 2,800 y 3,400 agentes dejen la fuerza, mientras que más de 5,300 siguen siendo elegibles para la jubilación.

El reclutamiento ha tenido dificultades: aproximadamente 18,000 personas se presentaron al examen de NYPD en 2017, pero menos de 8,000 lo hicieron en 2025.

Los nuevos requisitos:

De acuerdo con un balance oficial, los cambios en los requisitos de ingreso han generado un renovado interés en buscar información para engrosar las filas del cuerpo policial.

Como se ha insistido, como parte de la campaña para adicionar más efectivos, NYPD redujo el requisito de 60 a 24 créditos universitarios para ingresar a la Academia de Policía. Las personas interesadas en una carrera en esta institución, que hayan obtenido un mínimo de 24 créditos universitarios, ya pueden postularse, incluyendo a más de 5,000 candidatos en 29 listas de servicio civil activo, que anteriormente no cumplían los requisitos.

Tras una reevaluación realizada por el Servicio Nacional de Recomendación de Créditos Universitarios (NCCRS), se determinó que completar el programa de seis meses de capacitación para reclutas de la Academia de Policía de NYPD, equivale a 45 créditos universitarios, en comparación con los 36 créditos anteriores.

Este aumento se basa en el rigor académico del programa, que incluye cursos de derecho penal, procedimientos e investigaciones penales, derechos constitucionales, intervención en crisis y más.

El nuevo plan también prioriza la aptitud física de la policía, al restablecer el requisito tradicional de completar una carrera de 2,4 kilómetros en menos de 14 minutos y 21 segundos.

Las condiciones mínimas:

Los interesados deben ingresar al portal del Departamento de Servicios Administrativos de la Ciudad de Nueva York (DCAS), donde podrán encontrar toda la información necesaria y presentar su solicitud de forma electrónica. También pueden chatear con un reclutador visitando www.nypdrecruit.com durante el horario de atención que se muestra en el sitio web.

Los candidatos que deseen convertirse en oficiales del NYPD, deben cumplir con ciertos requisitos académicos, físicos y legales. Los aspirantes deben haber completado 24 créditos universitarios, tener diploma de bachillerato ó 2 años de servicio militar.

Para aplicar se debe tener al menos 20 años y 6 meses, al momento de ser nombrado policía, no haber cumplido los 35 años al inicio del período de aplicación, poseer ciudadanía estadounidense o residencia permanente y contar con una licencia de conducir válida del estado de Nueva York, al momento de la contratación.

El proceso incluye exámenes médicos, psicológicos, físicos y de drogas. No se puede tener antecedentes penales relevantes, ni condenas por delitos graves o violencia doméstica.

Se requiere dominar el idioma inglés, tanto a nivel oral como escrito, y demostrar un historial de buena conducta, ya que el proceso de selección incluye una evaluación exhaustiva de carácter y antecedentes.

Más motivación:

332% aumentaron las solicitudes de ingresar a NYPD desde que se ampliaron los criterios de elegibilidad, pasando de un promedio de 53,5 a 231,5 solicitudes diarias.