Cuánto dinero recibe en promedio un jubilado de 85 años

Llegar a los 85 años representa no solo una vida de experiencias, sino también décadas de ajustes en el costo de vida, cambios en las leyes y decisiones financieras que cambian el monto de los beneficios del Seguro Social.

Para quienes están en esa etapa o planean un retiro prolongado, conocer cuánto recibe en promedio un jubilado de esa edad puede ser clave para organizar sus finanzas.

El cheque promedio a los 85 años supera los $2,200

Según los datos más recientes de la Administración del Seguro Social (SSA, por sus siglas en inglés), el pago mensual promedio para una persona de 85 años en 2024 fue de $2,202.04 dólares.

Esta cifra se refiere a lo que recibe un jubilado que solicitó sus beneficios a la edad plena de jubilación (FRA, por sus siglas en inglés), sin reducciones por retiro anticipado.

Es importante señalar que este promedio no incluye beneficios conyugales o de sobreviviente, que siguen reglas diferentes, ni los casos de personas que retrasaron su solicitud más allá de la edad plena, lo cual podría aumentar el monto mensual.

Comparación con otros grupos de edad

El monto promedio del cheque a los 85 años es mayor que el promedio general de todos los jubilados, que fue de aproximadamente $1,975 dólares mensuales en diciembre de 2024.

Sin embargo, la cifra comienza a disminuir con la edad: a los 89 años, el beneficio medio baja a $2,039.15 dólares, y a partir de los $90 años, el pago promedio cae a $1,663.04 dólares.

Esta disminución refleja, en parte, las diferencias en los ingresos a lo largo de la vida laboral y la edad a la que las personas decidieron reclamar sus beneficios.

En muchos casos, los jubilados más longevos tuvieron salarios más bajos, especialmente las mujeres, lo que reduce sus pagos mensuales.

Como comparación, a los 84 años, el promedio es más alto: $2,257.17 dólares al mes.

Factores que influyen en el monto del beneficio

La cantidad que recibe cada persona a los 85 años puede variar considerablemente según distintos factores:

–La edad a la que se solicitaron los beneficios.

-El historial de ingresos durante la vida laboral.

-Si se reciben beneficios adicionales como los conyugales o de sobreviviente.

Por ello, la SSA recomienda que los beneficiarios realicen cálculos personalizados utilizando sus herramientas en línea o consultando con un especialista en seguridad financiera.

Sigue leyendo:

– Fechas de pagos para jubilados y pensionados en lo que resta de 2025

– ¿Quiénes recibirán su pago del Seguro Social el 22 de octubre de 2025?

– Cierre del gobierno: servicios y beneficios del Seguro Social suspendidos ¿a quiénes afecta?