El doloroso final de Jesús Montero: infartos, fracturas y un pulmón perforado

Con tan solo 35 años, la luz de Jesús Montero se apagó. El exjugador de New York Yankees sufrió un accidente el pasado 4 de octubre y terminó perdiendo la vida el domingo 20. No obstante, el venezolano tuvo un doloroso final mientras luchaba por su vida.

Montero sufrió un accidente de tránsito en la avenida Bolívar de Valencia, en Venezuela. Al parecer, la motocicleta que conducía resultó impactada por una camioneta. A partir de ahí, todo fue un calvario para el expelotero.

De acuerdo con El Nacional, uno de los medios más prestigiosos de Venezuela, Montero sufrió lesiones de importancia con las que fue lidiando hasta su último día.

Su hermano, Maikel Guevara, detalló que el exreceptor sufrió la perforación de un pulmón, seis costillas rotas, múltiples fracturas en extremidades, fémur, tibia y peroné, así como lesiones en cadera y rodilla.

Asimismo, El Nacional informó que Montero estuvo en coma inducido y tuvo que ser reanimado en varias ocasiones por sufrir diversos paros cardíacos. Incluso, también fue sometido a un proceso de diálisis por problemas renales que fueron apareciendo.

Jesús Montero, de los Marineros de Seattle, es recibido en el dugout tras conectar un jonrón solitario contra los Rockies de Colorado durante un partido de béisbol, el 12 de septiembre de 2015, en Seattle. (Foto AP/Ted S. Warren, archivo)

Finalmente, pese a los esfuerzos médicos, Montero falleció el pasado domingo en el Hospital Dr. Enrique Tejera en la ciudad de Valencia, estado Carabobo. Tenía 35 años.

Montero fue firmado por los New York Yankees en 2006, con apenas 16 años, recibiendo un bono de $1.6 millones dólares. El venezolano debutó en las Grandes Ligas en octubre de 2011 con el conjunto neoyorquino, pero al año siguiente fue traspasado a los Seattle Mariners, donde jugó cuatro temporadas.

En marzo de 2016 fue reclamado por los Toronto Blue Jays desde la lista de no protegidos. Durante su paso por las Grandes Ligas, Montero dejó promedio de .253, con 28 jonrones y 104 carreras impulsadas en 806 turnos al bate. En Venezuela, su última aparición fue con las Águilas del Zulia en la temporada 2020-2021.



