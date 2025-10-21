Hombre murió apuñalado en strip club en Queens, Nueva York

Un hombre fue fatalmente apuñalado en un club de striptease en Queens (NYC) la madrugada del domingo.

Según la Policía de Nueva York, la víctima tuvo una discusión afuera de “Sweets of NY”, un local de striptease ubicado en Sutphin Blvd. y la avenida 94 en Jamaica, y luego fue apuñalado en el estómago alrededor de la 1:50 a.m. del domingo, indicó Daily News.

Los médicos trasladaron a la víctima al Jamaica Hospital Medical Center, donde falleció. Ayer fue identificado como Joshua Davis, residente de Bedford-Stuyvesant, Brooklyn, reportó Queens Chronicle.

No se han realizado arrestos ni identificado sospechosos. Quien posea información debe llamar a 1-800-577-TIPS (8477) y en español 1-888-57-PISTA (74782). También a través de la página crimestoppers.nypdonline.org o por mensaje de texto a 274637 (CRIMES), seguido por TIP577; o en @NYPDTips. Todas las comunicaciones son estrictamente confidenciales.

A pesar de que NYC reporta una cifra récord a la baja de homicidios y tiroteos, los apuñalamientos siguen sacudiendo la ciudad, comentó en junio New York Post. En general son comunes los apuñalamientos y cortes. La tendencia actual pareciera ser menos personas baleadas, pero más acuchilladas. Hasta finales de septiembre de 2024 más de 65 personas murieron por arma blanca ese año, por encima de 54 a ese mismo momento en 2023. Eso dejó un promedio de que cada semana un neoyorquino ha perdido la vida por armas blancas.

NYPD celebró una reducción del 23% en los tiroteos este año, de 649 a 500 hasta el 3 de agosto. Los homicidios también disminuyeron 25%, de 241 (2024) a 179 a ese momento en 2025. Sin embargo, la violencia callejera con golpes y armas de fuego y blancas es constante en Nueva York, incluyendo ataques a a agentes de NYPD. Algunas víctimas son alcanzadas al azar. Los enfrentamientos suelen estar vinculados con batallas entre pandilleros por el territorio, y los sospechosos a veces se incriminan al alardear y publicar sobre sus crímenes en las redes sociales.

Hay víctimas de todas las edades. La semana pasada un adolescente de 18 años recibió un disparo mortal en la cabeza dentro de una vivienda en Queens (NYC). A principios de este mes tres hombres murieron baleados en la cabeza en un lapso de apenas 10 horas en Nueva York: uno en una calle en El Bronx y dos primos en un hogar en Queens.

El mes pasado Sanjay Samuel, niño de 13 años, falleció en el hospital donde estaba en coma, dos días después de haber sido baleado en la cabeza camino a la escuela en Queens (NYC); luego sus órganos fueron donados. A fines de agosto una mujer de 69 años que caminaba con una andadera fue alcanzada mortalmente en la cara por una bala perdida a una cuadra de su casa durante un tiroteo a plena luz del día en East Harlem.