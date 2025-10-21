Lupillo Rivera explica su papel en posible filtración de material íntimo con Belinda

Belinda hace pocos días demandó a Lupillo Rivera y ahora él le respondió con una contrademanda. Por ello, su abogado, Alonso Beceiro, aclaró varias dudas sobre este proceso legal. Además de ello, fue contar que al cantante le robaron un celular donde existía material no solo personal, sino también de ella, por lo cual la situación se torna un poco más compleja.

La declaración del letrado se registra por si se llega a filtrar algún tipo de material íntimo sobre Belinda, por lo cual aclaró este punto para que no lo vinculen en caso de registrarse en una situación así: “México es un país que, desgraciadamente, en el día a día sucede este tipo de situaciones, no nada más de pérdidas, sino de robo, sobre todo, de dispositivos móviles”.

En la rueda de prensa que se hizo para aclarar todas las dudas, no estuvo presente Rivera, pero sus abogados no dudaron en resaltar que, de ocurrir un hecho lamentable como la divulgación de este contenido personal, no tendría nada que ver con él, porque el dispositivo móvil pasó a manos de un tercero: “No es responsabilidad de la persona que es víctima del delito“, dijo frente a los medios de comunicación.

Los defensores de Lupillo recordaron que, a la hora de sacar información de un teléfono, es importante tener en cuenta que existen especialistas que pueden obtener información, aun cuando no poseen la clave: “Si alguien hace uso de lo que hay en ese teléfono, pues sabemos que hay hackers que pueden hacer lo que quieran con ese material“.

Rivera ya se encuentra respaldado en caso de que esta situación llegue a presentarse y es que sus abogados se comunicaron con las autoridades para adelantarlos sobre el hecho delictivo que vivió el cantante y así poder cuidarlo de otra posible demanda por parte de Belinda.

“La policía cibernética, pero a nivel federal ya, nuestro Secretario de Seguridad Pública Federal tiene los elementos… No nada más para saber quién lo está usando, si no desde dónde viene, de qué país, etcétera. Se tienen los mecanismos para que una imagen, en cuanto suba, la detecte el gobierno federal y la baje de inmediato antes de que salga a páginas“, señaló sobre este tema que les preocupa, ya que la reputación de ambos cantantes se puede ver afectada.

Sigue leyendo:

· Belinda procede legalmente contra Lupillo Rivera por violencia digital y mediática

· Abogado de Lupillo Rivera dice que Belinda “reconoce” que tuvieron una relación

· Lupillo Rivera toma acciones legales contra Belinda por “declaraciones falsas y difamatorias”