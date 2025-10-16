Abogado de Lupillo Rivera dice que Belinda “reconoce” que tuvieron una relación

Alonso Beceiro es el abogado del cantante Lupillo Rivera, quien en exclusiva dio declaraciones al programa “De Primera Mano” para hablar de la situación legal de él luego de que Belinda interpusiera una denuncia en su contra hace pocos días. Desde su experiencia y como profesional, considera que no hubo motivos más que alegar “discriminación”.

“Yo tuve conocimiento del asunto por mi socia, por Mariana, quien tiene una relación de amistad con Lupillo. A partir de ahí, nos dimos cuenta de las condiciones con las cuales se manejaba la información y documentación legal, así como la denuncia en su contra. Cuando veo que si hay un ataque, se procede, pero aquí creo que se equivocó; inicia una denuncia que, como no pudieron catalogarla en ningún escenario, la clasificaron como discriminación”, dijo el licenciado.

El letrado explicó que la cantante nunca ha negado que existió una relación con el hermano de Jenni Rivera, sino todo lo contrario, y aparentemente así habría sido reconocido ante el ministerio, por lo cual ve contradictorio aquello que acepta y lo que plasma la denuncia, así como las declaraciones que da a la prensa.

“Ella, en su denuncia, reconoce literalmente que tuvo una relación sentimental con Lupillo; lo reconoce ante el Ministerio Público textualmente. Entonces, un reconocimiento de esa naturaleza y salir a medios a decir lo contrario, o buscar medidas de protección diciendo lo contrario, ya es una contradicción”, dijo.

Beceiro dice que no comprende la razón por la cual ella alega que ha sido revelado material íntimo, cuando eso se refiere a otro tipo de contenido y ese jamás ha sido expuesto por Rivera, y que se fundamenta no en una posición para defenderlo, sino en lo que señalan los tratados, y este no sería el caso.

“Ella basa la denuncia en el hecho de que Lupillo ha difundido videos íntimos de su persona, cuando los tratados internacionales establecen que, para que un video sea íntimo, debe tener corte erótico o sexual. Y al día de hoy no he visto ningún video que Lupillo haya difundido; solo hizo patente la relación que hubo con ella, relación que ella reconoce”, explicó el letrado.

