Lupillo Rivera toma acciones legales contra Belinda por “declaraciones falsas y difamatorias”

El cantante mexicano Lupillo Rivera contrademandó a la cantante de origen español Belinda por presuntas declaraciones falsas y difamatorias que afectan la honra, la imagen pública y la trayectoria profesional del artista.

La demanda de Rivera ocurre dos semanas después de que ella lo demandó por violencia digital y violencia mediática tras la publicación de la autobiografía del hermano de Jenni Rivera.

El pasado 16 de septiembre Lupillo Rivera publicó Tragos Amargos, un libro autobiográfico en el que, entre otras cosas, habló sobre su relación con Belinda. Ambos cantantes habrían tenido una relación en 2019 que duró siete meses, según ha dicho Rivera. Aunque el cantante ha hablado en varias ocasiones sobre esta relación con la artista, Belinda no ha confirmado públicamente que esta relación sí ocurrió.

Tras la publicación de detalles y los reiterados comentarios que Lupillo Rivera ha hecho sobre esta relación con Belinda, la artista nacida en España denunció a Rivera ante la Fiscalía General de Justicia de Ciudad de México por violencia digital y violencia mediática. Tras la demanda, la Fiscalía otorgó a Belinda medidas de protección, que incluyen la prohibición a Rivera de referirse o acercarse a la cantante.

El equipo legal de Rivera respondió con una contrademanda contra Belinda con el objetivo de “aclarar y deslindar responsabilidades” que derivan de “declaraciones falsas”. “Dichas acciones legales tienen como finalidad aclarar y deslindar responsabilidades derivadas de declaraciones falsas y difamatorias que, según se ha documentado, afectan la honra, la imagen pública y la trayectoria profesional del señor Rivera”, se explica.

En el comunicado se indica que su equipo legal “estará encargado de presentar las denuncias y procedimientos pertinentes” contra Belinda ante las autoridades mexicanas.

“El señor Lupillo Rivera reitera su respeto hacia los medios de comunicación, hacia el público que lo ha acompañado a lo largo de su carrera y hacia toda persona que ejerza la libertad de expresión dentro de los límites legales y éticos”, concluyen.

El mismo día de la publicación del comunicado, los abogados de Lupillo Rivera estuvieron en el programa ‘De primera mano’ en el que hablaron de la situación legal del cantante tras la demanda de Belinda. Según el abogado Alonso Beceiro, Belinda se contradice que ya en su demanda reconoce que tuvo una relación con Lupillo Rivera.

“Ella, en su denuncia, reconoce literalmente que tuvo una relación sentimental con Lupillo; lo reconoce ante el Ministerio Público textualmente. Entonces, un reconocimiento de esa naturaleza y salir a medios a decir lo contrario, o buscar medidas de protección diciendo lo contrario, ya es una contradicción”, dijo.

Sigue leyendo:

Marie Claire Harp sigue consternada por asesinato de Fede Dorcaz: ‘Todavía no lo creo’

Dania Méndez critica a Lupillo Rivera por su libro Tragos Amargos: ‘Quiere hacer ruido’

Maripily Rivera habla de la operación a la que se sometió: ‘Me voy a ver como ustedes querían’