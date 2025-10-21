Murió el fan que cargó en sus hombros a Maradona tras ganar el Mundial de México 1986

El protagonista de una de las fotos más icónicas de la historia del fútbol ha muerto. Roberto Cejas, el fan que cargó en sus hombros a Maradona en pleno campo del Estadio Azteca tras consagrarse campeón del mundo en México 1986 con la selección argentina, falleció a los 68 años.

La noticia fue anunciada en redes sociales por la esposa de su hermano Óscar, Silvia Zabala. “Vuela alto, cuñado, ya están todos juntos. Descansa en paz, Roberto Cejas, y desde allá cuídennos a todos”, escribió en la publicación.

Hace 39 años, Cejas viajó desde Argentina a México para ver la final del Mundial en el Estadio Azteca entre Argentina y Alemania. Ya en el estadio, sin entrada, pagó a unos hinchas mexicanos para poder obtener un lugar en las tribunas cercanas a la cancha.

Al terminar el partido, logró invadir el terreno de juego. Mientras corría por el césped, se encontró con Maradona de frente, que empezaba a celebrar. Diego, al ver que Roberto era grande, le pidió que lo alzara.

Roberto aceptó y terminó dando la vuelta olímpica con Diego en sus hombros. Sin saberlo, en ese momento, obtuvo una de las fotos más icónicas que apareció en todos los diarios de prensa al día siguiente.

“No lo fui a buscar a Diego. Cuando me di cuenta lo tenía arriba mío corriendo con ese calor por todo el estadio Azteca. Él me decía ‘llevame para acá, andá para allá’. En un momento nos quedamos solos dando la vuelta olímpica y él tenía la Copa en la mano”, recordó Cejas en una entrevista.

En 2014 volvió a encontrarse con Maradona en la Copa del Mundo 2014, cuando Diego conducía el programa De Zurda junto a Víctor Hugo Morales. Allí se abrazaron, recordaron aquella tarde.

“Diego se reía y me decía: ‘Vos sabés cuánto pesa la Copa, pero yo sé cuánto peso yo con la Copa’”, relató Cejas sobre ese reencuentro.



