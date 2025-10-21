Raúl González contó cómo perdonó a su ex tras 10 años de dolor

El conductor venezolano Raúl González se encuentra en la cuenta regresiva para el lanzamiento de su libro que será el próximo martes 28 de octubre y se trata de “una autobiografía valiente e inspiradora que revela por fin la historia jamás contada“, razón por la cual se siente muy entusiasmado por lo que podrán conocer de él.

González, de 53 años, aseguró que podrán ver una faceta de la que pocos tienen idea y que, además, se presenta luego de que él haya dado la cara frente a tantos miedos, hasta que llegó el momento de contar su versión en voz alta, dejando claro que no se considera un ser humano perfecto, pero se siente capaz de continuar adelante.

“Este soy yo… después de enfrentarme a mis monstruos, de perderme y encontrarme, de decir mi verdad en voz alta. No soy perfecto, pero por fin soy libre. Si algo quiero que recuerdes al cerrar este libro es esto: nunca es tarde para vivir tu vida con verdad. Nunca es tarde para renacer”, escribió.

Raúl tuvo una relación sentimental que, sin duda alguna, lo marcó de la manera menos esperada. Sin embargo, lo llamativo de esto fue que tuvo que pasar una década para que él pudiera disculpar y aceptar; lo mejor era continuar adelante, ya que había entendido el proceso, pero dijo que, sin duda, ha sido uno de los momentos más complejos que le ha tocado atravesar.

Faltan pocos días para aquellos que están interesados en adquirir este libro y descubrir cuál fue la herramienta que el venezolano implementó para poder dejar atrás los daños de un amor del pasado y seguir su vida: “Me tomó como 10 años perdonar (a mi ex), debo decirlo honestamente. De hecho, lo cuento en mi libro. Y ahí hablo de eso, cuento de cómo perdoné. Me tardé 10 años porque fue candela”.

Jomari Goyso le consultó si tenía algo que ver con la demanda que recibió Lupillo Rivera de Belinda, y Raúl le respondió que cada cosa que llegó a escribir la consultó con especialistas legales para evitar cualquier contratiempo que le genere algún problema legal por hablar de una relación amorosa: “Yo me he cuidado muy bien. Me he asesorado con mis abogados en todo lo que he querido decir“.

