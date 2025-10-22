Ana Patricia Gámez y su lucha tras el divorcio y fin del contrato con Univision

Ana Patricia Gámez está ocupando los principales titulares del mundo del entretenimiento debido a que el pasado martes se dio a conocer que le pidió el divorcio a su esposo, Luis Carlos Martínez Rubio, hermano de la presentadora de televisión Karla Martínez. “Las Top News” obtuvo en exclusiva el documento donde se explican los motivos de la separación y cuáles serían los acuerdos a los que llegarían, empezando por la responsabilidad compartida de los dos hijos que tienen.

“El plan de crianza debe designar a los padres como padres con responsabilidad parental compartida de los menores, ya que esto redunda en el interés superior de los menores. Las partes establecerán un plan de crianza y un horario de tiempo compartido que mejor promueva sus necesidades y bienestar general. Si las partes no logran llegar a un acuerdo sobre un plan de crianza que especifique un horario de tiempo compartido y asigne la responsabilidad de las tareas diarias relacionadas con los menores”, dice el documento legal.

“Desigual” es el término legal que han utilizado para todo lo que tenga que ver con bienes conyugales, dado que el mayor esfuerzo vendría de la parte de Ana Patricia, y esto podría ser aprobado si se conoce que Luis Martínez habría utilizado de forma inadecuada el dinero que tenían como pareja. Hasta entonces, siguen viviendo juntos, pero ella pidió que él se retire para quedarse viviendo allí con sus hijos.

“La esposa solicita una distribución desigual de los bienes conyugales, dados los esfuerzos y contribuciones materiales que ha realizado para adquirir y mantener dichos bienes. El Tribunal debe considerar la distribución desigual de los bienes a favor de la esposa si se descubre que el esposo ha incurrido en despilfarro o malversación de fondos conyugales, o ha contraído deudas significativas que no contribuyen al matrimonio“, dice.

Tras su salida de “Enamorándonos USA” y a través de esta demanda, se dio a conocer que Ana Patricia ya no tiene contrato con el canal de televisión Univision; por ello, sus ingresos económicos se ven afectados para el estilo de vida al que todos están acostumbrados, razón por la cual necesita que el padre de sus hijos también se haga responsable de lo que le corresponde.

“El contrato de la Esposa con Univision ha concluido y sus ingresos se han reducido significativamente. Las partes han disfrutado de un nivel de vida cómodo, y el esposo tiene la capacidad para mantener su estilo de vida, pero la esposa no cuenta con los recursos económicos para continuar con los hijos como solía hacerlo. El esposo puede contribuir a la manutención de la esposa durante estos procedimientos y después de la disolución del matrimonio”, reseña el texto.

