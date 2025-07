¿Qué hace Ana Patricia Gámez luego del fin de Enamorándonos USA? 

Han pasado varias semanas desde que Enamorándonos USA salió de la pantalla de Unimás y por ende, Ana Patricia Gámez, quien conducía el show junto a Rafael Araneda, se ha enfocado en sus proyectos, en especial en la tienda de ropa que tiene en la ciudad de Miami.

La conductora mexicana de televisión también ha aprovechado este tiempo para darse unas vacaciones por República Dominicana.

En su cuenta en Instagram, la ex reina de belleza ha subido contenido de este viaje, en el que la ha pasado muy bien, según se ve en los videos y fotos que ha subido.

En una reciente publicación, Ana Patricia Gámez posó con un bikini amarillo y además dijo: “Este coco tiene flow dominicano”.

Los usuarios han reaccionado a esta foto con mensajes como: “Disfruta de mi hermosa isla”, “El mejor flow”, “Bella, disfruta mi isla”, “Hermosa Ana Patricia”, “Bienvenida a mi República Dominicana”.

Previo a esto, la conductora de TV hablaba de la ropa que se llevaría para este viaje. “Escogiendo looks para mis vacaciones en la playa, me voy para República Dominicana y quiero llevar looks coloridos, frescos, veraniegos y por supuesto lindos de mi tienda”, comentaba.

Este viaje ha sido una oportunidad para reconectar y replantearse nuevos proyectos luego de la salida del aire de Enamorándonos USA.

Para despedirse del show, Ana Patricia Gámez subió un mensaje a su cuenta en Instagram en el que afirmó: “1,100 episodios de amor y más ♥️ hoy Enamorándonos USA se despide de Unimás, gracias por acompañarnos en esta aventura llena de mucho amor, alegría, sonrisas y tantos momentos que quedan en nuestro recuerdo. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares y en el corazón de muchos de ustedes desde el 2019, junto a Rafael Araneda, los esperamos en el último episodio, hoy cerramos esta etapa, pero el amor sigue… pronto nos volveremos a encontrar”.

