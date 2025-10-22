Confirman sanción a Hansi Flick y se pierde el “Clásico” entre Real Madrid y FC Barcelona

El entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick, no podrá sentarse el domingo en el banquillo del Santiago Bernabéu en el Clásico ante el Real Madrid al ser sancionado con un partido de suspensión por el Comité de Disciplina de la Federación Española de Fútbol (RFEF) tras ser expulsado en el encuentro de la pasada jornada ante el Girona.

El Comité desestimó las alegaciones presentadas por el Barcelona para dejar sin efecto la doble amonestación que vio Flick por protestar y le impone dicha sanción en aplicación del artículo 120 del Código Disciplinario de la RFEF, con las multas accesorias según el 52.

El Barcelona alegaba que los hechos no se correspondían con la redacción del acta, pro el Comité considera que el club catalán no aporta ·elemento probatorio alguno que pueda desvirtuar” que Flick “no cometiera los hechos que se reflejan” en el documento arbitral.

Hansi Flick se siente contento con el FC Barcelona. Crédito: Martin Meissner | AP

El FC Barcelona recurrirá la sanción

El FC Barcelona no piensa quedarse de brazos cruzados ante la sanción de un partido que el Comité de Disciplina Deportiva le ha impuesto a Hansi Flick por la doble amarilla que vio frente al Girona y que le impedirá dirigir al equipo desde el banquillo del Santiago Bernabéu en el Clásico de este domingo, con el liderato de LaLiga en juego.

El Comité de Disciplina Deportiva de la RFEF no tuvo en cuenta las alegaciones que ya presentó el Barça antes de su fallo, después de que el colegiado Jesús Gil Manzano le mostrara una doble amarilla, la primera en el minuto 90 “por aplaudir una de mis decisiones en señal de protesta”. Y la segunda inmediatamente después “tras haber sido amonestado al realizar un gesto en señal de desaprobación”. Al no ser roja, y sólo doble amarilla, se le impone el correspondiente partido de sanción.

Tras este fallo negativo, el FC Barcelona presentará este mismo miércoles el recurso correspondiente ante el Comité de Apelación para intentar que este segundo comité, que preside Miguel Díaz y García-Conlledo, les dé la razón y Hansi Flick pueda sentarse en el banquillo del Santiago Bernabéu.

