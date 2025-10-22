Conoce las nuevas disposiciones de Seguro Social para trabajar mientras cobras tus beneficios para 2026

A partir del 2026, la Administración del Seguro Social (SSA en inglés) aplicará ajustes para sus beneficiarios que trabajan, de manera significativa. Estas nuevas disposiciones pueden alterar los ingresos de millones de adultos mayores que se benefician de las prestaciones de jubilación y que además tienen que seguir trabajando para completar sus ingresos mensuales.

Si bien esta medida es común en muchas familias que necesitan un ingreso adicional para llegar a fin de mes, puede ser una decisión contraproducente, ya que muchas personas optan por solicitar su Seguro Social, cuando no han alcanzado la edad de jubilación completa y reciben pagos menores. También existen normas que regulan los pagos para personas que trabajan y cobran sus prestaciones al mismo tiempo.

Las disposiciones laborales del Seguro Social vigentes en 2025

Actualmente, si ya alcanzaste la edad plena de jubilación (FRA), puedes trabajar todo lo que quieras. Sin embargo, si no has llegado a esta edad puedes perder parte o la totalidad de tus cheques del Seguro Social si tu ingreso es mayor al límite permitido. El concepto ‘ingreso mayor’ depende de si alcanzarás la FRA en algún momento del año.

Si no alcanzas la edad plena de jubilación en 2025, pero trabaja y ya cobras Seguro Social este año, perderás $1 en beneficios por cada $2 que ganes por encima del umbral de $23,400.

Use a personal my Social Security account to easily access and manage your benefits during the government shutdown.



✅Get a benefit verification letter

✅Request a replacement Social Security card or Medicare card

✅Check the status of an application



Go digital today!:… pic.twitter.com/r95Y4QYkUH — Social Security (@SocialSecurity) October 10, 2025

Estos beneficios se recalculan cuando alcanzas la edad plena de jubilación para compensar cualquier ingreso que hayas dejado de percibir antes de este punto, por lo que tus pagos mensuales aumentan en ese momento. Sin embargo, si tus ingresos permanecen altos, puedes recibir una parte considerablemente menor o incluso no ser elegible para recibir tu pago mensual.

Si alcanzas la edad de jubilación completa este año, también tienes un límite en cuanto a la cantidad que puedes ganar antes de esa edad: Perderás $1 en beneficios por cada $3 que ganes si tu ingreso es superior a los $62,160, hasta que alcances la edad de jubilación completa.

Una vez que llegas a este punto, se eliminan las restricciones salariales y podrás ganar lo que desees sin que tus beneficios se vean afectados en absoluto.

Las nuevas disposiciones sobre el Seguro Social en 2026

Para el próximo año, se mantiene vigente esta disposición y no hay restricciones de sueldo para todas las personas que ya alcanzaron su FRA. Los cambios se aplicarán a las personas que solicitan el Seguro Social de manera anticipada.

Si bien el anuncio oficial aún no se ha hecho, las proyecciones actuales establecen que el límite actual de $23,400 pasará a $24,360 y el de $62,160 a $64,800.

Esto significa que si no llegas a la (FRA), podrás ganar unos $960 más el próximo año, y si llega a la FRA en algún momento del próximo año, puede ganar unos $2,640 más sin que se reduzca tu beneficio. Eso significa que podrás recibir una cantidad considerable de dinero extra por concepto de salario, sin que afecte tu percepción por Seguro Social.

Saving for your future is important at any age. Use our online “Plan for Retirement Tool” to compare your retirement benefit estimates based on different ages. Check it out by signing in to your personal my Social Security account: https://t.co/w0cCwhdAdo pic.twitter.com/PIyT2xkqpd — Social Security (@SocialSecurity) October 19, 2025

¿Por qué es importante analizar estas disposiciones?

Si no estás consciente de los límites máximos de sueldo para solicitar el Seguro Social de manera anticipada, puedes afectar tus ingresos al momento de planificar tu jubilación. Por ejemplo, si planeas limitar la cantidad que debes retirar de tu plan 401(k) al realizar dos retiros y cobrar el Seguro Social y un sueldo, las nuevas normas laborales podrían afectar tu capacidad para hacerlo.

Desafortunadamente, muchas personas no tienen el suficiente dinero ahorrado en sus planes de jubilación, para sobrevivir sin algún otro ingreso. Si ese es tu caso, debes calcular si tu salario afecta el monto de los beneficios que recibirás por Seguro Social. Por eso debes calcular si es mejor esperar hasta alcanzar la FRA antes de solicitar tu registro ante el Seguro Social. De lo contrario dejarás mucho dinero en el camino.

Una mala decisión provocará que el dinero adicional que esperas recibir sea menor y esto te obligue a recalcular tu presupuesto mensual. Por ello, debes hacer los cálculos correspondientes antes de iniciar el trámite, para no afectar tus ingresos y mejores tu seguridad financiera para la tercera edad.

Sigue leyendo:

– Cuánto dinero recibe en promedio un jubilado de 85 años

– Cierre del gobierno: servicios y beneficios del Seguro Social suspendidos ¿a quiénes afecta?

– La SSA anunciará el aumento al COLA para 2026 la próxima semana