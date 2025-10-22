DHS afirma que nueve detenidos en redada en Nueva York tienen historial criminal

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) aseguró este miércoles que nueve inmigrantes indocumentados con antecedentes penales fueron arrestados durante un operativo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Canal Street, en la ciudad de Nueva York.

La acción, explicó la agencia, se basó en información de inteligencia y estuvo enfocada en la actividad delictiva relacionada con la venta de productos falsificados.

Según el comunicado oficial, el operativo se vio alterado por “violentos alborotadores” que agredieron y bloquearon el paso de los vehículos policiales. No obstante, según las versiones de varios testigos, la reacción de algunos ciudadanos obedeció a que agentes, varios de ellos enmascarados, actuaban con violencia,

Durante la intervención, además de los nueve inmigrantes presuntamente vinculados con delitos previos, las autoridades detuvieron a cuatro personas acusadas de agredir a agentes del orden y a otra por obstrucción.

“El ICE arrestó a nueve inmigrantes indocumentados con antecedentes penales, incluyendo robo, allanamiento de morada, violencia doméstica, agresión a las fuerzas del orden, falsificación, tráfico y posesión de drogas”, declaró la subsecretaria Tricia McLaughlin, citada en el comunicado.

La funcionaria añadió que “la mayoría de los arrestados fueron liberados en el país por la administración Biden”, y subrayó que “bajo el presidente Trump y la secretaria Noem, los inmigrantes indocumentados delincuentes no son bienvenidos en Estados Unidos”.

Los detenidos, todos africanos

Entre los detenidos, el DHS mencionó a Mamadou Ndoye, originario de Mali, quien tenía una orden final de deportación desde 2008 y antecedentes por agresión, falsificación y venta de narcóticos; y a Muhammad Ndiaye, de Senegal, acusado en el pasado de violencia doméstica, robo y tráfico de drogas.

También fueron identificados Aboubakar Diakite y Idy Sarr, ambos de Senegal, con antecedentes por falsificación y posesión de sustancias controladas; así como Sergigne Diop, Modou Mboup y Alioune Sy, de la misma nacionalidad, quienes ingresaron por la frontera suroeste y, según el DHS, fueron liberados posteriormente dentro del país.

El comunicado incluye además a Bokar Soko, originario de Mauritania, arrestado anteriormente tres veces por falsificación, y a Amadou Diallo, de Guinea, quien habría ingresado a Estados Unidos en 2021 y fue liberado posteriormente.

