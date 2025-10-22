Draymond Green se burla del “viejo” LeBron James tras perderse el debut de los Lakers

Por primera vez en su legendaria carrera de 23 temporadas, LeBron James no disputó un partido inaugural de la NBA. El astro de los Los Angeles Lakers se quedó fuera del encuentro ante los Golden State Warriors en el Crypto.com Arena debido a una lesión, y su ausencia no pasó desapercibida, especialmente para su amigo y rival Draymond Green, quien aprovechó el momento para bromear.

“El viejo de Bron estaba en su silla Phil Jackson”, dijo entre risas Green, refiriéndose al asiento elevado en el que se sentó el legendario entrenador durante su época con los Lakers.

El jugador de los Warriors reconoció, sin embargo, que fue extraño no enfrentarse a James en una noche tan simbólica.

“No se pierde muchos juegos, y mucho menos un partido de apertura de temporada. Entonces, fue realmente extraño no verlo allí. Miras y lo ves con ropa de calle, pero también es por eso que sales y obtienes un Luka Doncic, porque también es un 1A. Lo demostró esta noche”, comentó Green, en referencia al esloveno, quien anotó 43 puntos en el triunfo de Golden State 119-109.

Por su parte, Austin Reaves también bromeó sobre la situación después de la derrota angelina. “Si yo fuera LeBron James, probablemente ya me habría retirado”, dijo entre risas, aunque luego destacó la importancia del veterano. Reaves, quien renovó con los Lakers por cuatro años en 2023, subrayó que “LeBron es uno de los G.O.A.T.” y que el resto del equipo debe asumir mayor responsabilidad mientras él se recupera.

James, que cumplirá 41 años en diciembre, se encuentra fuera de acción por una ciática en el lado derecho de su cuerpo y podría perderse hasta cuatro semanas de competencia.

Sigue leyendo:

–Fanático demanda a LeBron James por su “falso anuncio de retirada” de la NBA

–Nets y Suns abrieron los NBA China Games 2025 en Macao tras seis años de ausencia

–Leyenda de la NBA, Paul Pierce, tras ser arrestado en estado de ebriedad: “Estoy viejo, cansado y me quedé dormido”