Gabriel Soto tras problemas de salud debe chequearse cada 3 meses

Gabriel Soto, en diversas oportunidades, habla sobre los problemas de salud que enfrentó a mediados del año pasado, situación que también se presentó tras su ruptura sentimental con la actriz de origen ruso Irina Baeva. Sin embargo, esta vez el mexicano explicó que se encuentra en constante tratamiento para evaluar cómo está todo y detalló qué exámenes le hacen cada cierto tiempo.

“Cada tres meses tengo que hacerme estudios de sangre, obviamente tengo que estar controlado después de lo que me pasó. Creo que a muchos hombres les pasa en esta edad, entre los 45 y 55 años; estamos propensos a situaciones de salud y hay que cuidarnos”, explicó a TVyNovelas.

Soto debe someterse a una variedad de análisis cada 90 días y así es la manera en que podrán estar bajo control. Después de hacerlo, él va a estar en calma, aunque considera que, para la edad que tiene, es completamente normal, ya que son 50 años, y detalló que quizás es parte del proceso que debe atravesar por no ser una persona tan joven, razón por la cual hizo un llamado a ganar más conciencia con chequeos rutinarios.

Sobre su más reciente proyecto, aclaró que, sin duda alguna, ha sido una de las experiencias más complicadas que ha enfrentado en un momento tan complejo; sin embargo, no fue lo único, porque en diversas oportunidades ha declarado que convertirse en padre es una de las cosas más maravillosas y que el apoyo de sus dos señoritas, al lado de Geraldine Bazán, sin duda son su todo, y siempre destaca lo orgulloso que se siente de cada una de ellas.

“Ser papá es increíble. Creo que hay dos cosas que, por más que te platiquen, nunca las vas a entender hasta que las vives en carne propia: una es el tema de la salud, porque hasta que no te pasa una situación a ti no la entiendes realmente; y la segunda es la paternidad”, dijo en la entrevista.

