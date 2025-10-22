HBO Max sube sus precios otra vez en EE.UU.: cuál es el valor del plan

Warner Bros. Discovery informó este martes que aumentará los precios de todas las suscripciones de Max en Estados Unidos, marcando el segundo incremento en menos de 18 meses. La medida busca equilibrar el aumento de los costos de contenido y el lento crecimiento de suscriptores en el sector del streaming.

El plan Básico con publicidad de HBO Max subirá un dólar, alcanzando 10,99 dólares mensuales, mientras que el plan Estándar aumentará 1,50 dólares, situándose en 18,49 dólares. Por su parte, el plan Premium, que ofrece mayor calidad de imagen y más transmisiones simultáneas, costará 22,99 dólares, tras un incremento de dos dólares.

Las nuevas tarifas se aplicarán de inmediato a los nuevos usuarios, mientras que los actuales suscriptores verán reflejado el cambio a partir del 20 de noviembre. Con este ajuste, la compañía se suma a otras plataformas que han decidido incrementar sus precios para sostener su competitividad y rentabilidad.

El servicio ya había aumentado sus precios en junio de 2024, coincidiendo con ajustes similares en Disney+, Apple TV+ y Netflix, que también elevaron sus tarifas en respuesta al encarecimiento de la producción audiovisual y al estancamiento del crecimiento en el mercado global.

Durante años, HBO Max ha mantenido una reputación de ofrecer programas de alta calidad, con títulos reconocidos como Succession, Game of Thrones y sus derivados, además de The Pitt, ganadora de un Emmy, y Peacemaker, basada en personajes de DC Comics. La empresa busca sostener ese nivel de excelencia con su nueva estrategia de precios.

Zaslav defiende el aumento y apunta a un cambio de enfoque

En la Conferencia de Tecnología Communacopia + de Goldman Sachs, el director ejecutivo de Warner Bros. Discovery, David Zaslav, aseguró que el precio actual de HBO Max sigue siendo “inferior a su valor real”. Según explicó, el objetivo de la compañía no es competir en cantidad, sino en calidad de contenido.

“No pretendemos ofrecerlo todo a todos”, afirmó Zaslav. “La calidad de nuestra programación, tanto en cine como en televisión y streaming, nos permite aumentar los precios de forma coherente con el valor del servicio”, agregó el ejecutivo durante su intervención.

El ajuste llega en un momento clave para la compañía, que evalúa posibles movimientos estratégicos, incluida una eventual venta directa tras recibir interés de otras empresas del sector mediático. Warner Bros. Discovery no detalló qué grupos podrían estar involucrados en dichas conversaciones.

La decisión de elevar las tarifas refuerza una tendencia generalizada en la industria del entretenimiento, donde los servicios de streaming buscan nuevas vías de rentabilidad ante la creciente competencia, la pérdida de suscriptores y los elevados costos de producción de series y películas originales.

Con esta subida, Warner Bros. Discovery consolida su apuesta por un modelo de negocio basado en contenido premium, enfocándose en fidelizar a sus suscriptores más comprometidos y reforzar la sostenibilidad económica de su plataforma a largo plazo.