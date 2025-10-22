Joven de 22 años fingió su embarazo y hasta preparó un baby shower: tras dar a luz presentó una muñeca

Las ocurrencias de una joven de 22 años, nacida en Escocia y llamada Kira Cousins, rebasaron todos los límites al fingir su embarazo. Pero no solo hizo creer a todos sobre su falsa gestación, sino que ofreció ecografías, preparó un baby shower y hasta se inventó un parto.

Durante meses, la joven logró convencer a todos, incluidos amigos, familiares e incluso al supuesto padre del bebé, de que esperaba una niña llamada “Bonnie-Leigh Joyce”, que habría nacido el 10 de octubre. Al final, todos obtuvieron algo insólito: una muñeca Reborn.

Kira Cousins usó una panza prostética para engañar a todos

Para mantener la mentira por tanto tiempo, Cousins usó una panza prostética que simulaba un embarazo en crecimiento, publicó ecografías falsas y organizó una fiesta de revelación de género, además del baby shower, semanas antes del supuesto parto, reseñó New York Post.

En redes sociales compartía fotos sonriendo y posando con su “vientre”, recibiendo felicitaciones y mensajes de apoyo de sus seguidores.

Incluso, llegó a asegurar que las pruebas médicas habían detectado un defecto cardíaco en el bebé, una historia que aumentó la empatía hacia ella.

Poco después, aseguró haber dado a luz sola y comenzó a mostrar al supuesto recién nacido, que más tarde se reveló que era la muñeca Reborn, un tipo de figura de silicona hiperrealista que puede moverse y hasta simular funciones corporales.

Cómo la descubrieron y su mensaje de perdón

La mentira de Kira Cousins se derrumbó cuando su madre encontró la muñeca en su dormitorio. Antes de confesar, la joven llegó a afirmar al supuesto padre que su bebé había muerto, un gesto que aumentó la conmoción entre sus conocidos.

Tras la revelación, muchos de sus amigos la calificaron de “mentirosa en serie” y contaron que comenzaron a sospechar cuando nadie escuchaba llorar al bebé ni podía tocarlo.

“Lo siento mucho. No estaba embarazada. No había bebé. Lo inventé y lo continué hasta el extremo. Falsifiqué ecografías, mensajes, toda una historia de parto y actué como si una muñeca fuera un bebé de verdad”, escribió Cousins en una publicación de Instagram que luego eliminó.

La cuenta @kiracousins.x, con más de 14,000 seguidores, tiene alojada el siguiente mensaje en su biografía: “Lo siento por todos. No pensé que mi cabeza recta estuviera dañada por un trauma pasado. Mi vida tiene que seguir adelante”.

Cabe destacar que las muñecas Reborn son utilizadas por algunas personas como terapia emocional ante la infertilidad, la pérdida de un bebé o la demencia.