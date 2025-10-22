Manchester City ayuda a repatriar el cuerpo de un aficionado fallecido antes del partido contra el Villarreal

El Manchester City se encuentra colaborando con las autoridades españolas y con la familia de Guy Bradshaw, el aficionado de 35 años que falleció en Benidorm antes del partido de su equipo ante el Villarreal por la Liga de Campeones.

Bradshaw fue hallado sin vida por un amigo en la cama del apartamento donde se hospedaba. Aunque la causa de la muerte aún no ha sido determinada, su primo declaró al Manchester Evening News que la familia fue informada de que no existen “circunstancias sospechosas” en torno al suceso.

Al no contar con seguro de viaje, la familia enfrenta altos costos para repatriar el cuerpo al Reino Unido, por lo que se organizó una campaña de recaudación que en pocas horas superó los 10,000 euros (unos $10,800 dólares). Paralelamente, el Manchester City está brindando apoyo logístico y coordinando con las autoridades locales para facilitar el proceso de traslado.

“Estamos profundamente entristecidos por el fallecimiento de Guy Bradshaw, un aficionado del City que murió trágicamente en España antes del partido contra el Villarreal anoche”, expresó el club en un comunicado difundido en sus redes sociales.

“Todos en el club envían sus condolencias a su familia y amigos en estos momentos difíciles”, añadió la entidad inglesa.

El encuentro, disputado horas después del trágico suceso, culminó con victoria visitante por 0-2, con goles de Erling Haaland y Bernardo Silva en la primera mitad.

