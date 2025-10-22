Shakira defiende la presentación de Bad Bunny en el Super Bowl: “Es el momento perfecto para una actuación como esta”

Shakira se sumó a la lista de celebridades que desean ver a Bad Bunny encabezando el próximo 8 de febrero de 2026 el espectáculo del medio tiempo del Super Bowl LX. La colombiana consideró la presentación del puertorriqueño como “el momento perfecto para una actuación como esta”.

Luego de que el mes pasado la NFL y Apple Music confirmaron oficialmente que Benito Martínez Ocasio, nombre real de Bad Bunny, será el encargado de protagonizar el esperado show del evento deportivo más visto en Estados Unidos, con un repertorio en español casi en su totalidad, ahora, en una reciente entrevista con Variety, Shakira defendió esta decisión.

“¡Ya era hora!”, exclamó la barranquillera. “Recuerdo que cuando hicimos el nuestro (Jennifer López y Shakira), e incluso tener parte de nuestro repertorio en español, fue una decisión audaz”, dijo.

“La aceptación de la música en español como parte del mainstream ha avanzado muchísimo desde que empecé”, explicó. “Espero, y me gusta pensar, que todas las veces que mi música se encontró con resistencia o desconcierto por parte del mundo angloparlante antes de ser aceptada, ayudaron a forjar el camino hasta donde estamos ahora”, agregó.

Shakira y Jennifer López lideraron el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl en 2020, donde tuvieron a Bad Bunny y J Balvin como invitados especiales.

“Estoy muy orgullosa de que Bad Bunny, quien representa no solo la cultura latina, sino también la importancia y universalidad de la música en español a nivel mundial, se presente en el escenario más grande del mundo”, dijo. “Es el momento perfecto para una actuación como esta. ¡Estoy deseando verla!”, aseguró.

Jennifer López también expresó durante una entrevista el 6 de octubre en ‘Today’ su entusiasmo por la elección del puertorriqueño.

“Creo que va a dejar a todos boquiabiertos. Estoy súper emocionada de que la gente lo vea. Creo que se llevarán una grata sorpresa, porque su música trasciende el lenguaje. Es increíble lo que ha logrado. Ha hecho algo que mucha gente nunca ha hecho en su vida”, declaró la intérprete de “On the Floor”.

