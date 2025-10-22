Quiénes recibirán créditos de $250 para pagar facturas de electricidad en invierno

Miles de residentes de Michigan recibirán automáticamente un crédito de $250 dólares para ayudar a cubrir sus facturas de electricidad y calefacción durante los meses más fríos del año.

La medida forma parte de los programas estatales de asistencia energética que buscan evitar que las familias de bajos recursos enfrenten cortes de servicio durante el invierno.

Ayuda directa para enfrentar el frío

El programa, respaldado por Consumers Energy, la mayor empresa de energía del estado, beneficiará a los hogares con ingresos por debajo del 100% del nivel federal de pobreza.

A partir del 1 de enero de 2026, los clientes elegibles podrán solicitar el crédito a través del Departamento del Tesoro de Michigan, aunque en muchos casos el monto será aplicado automáticamente a la factura sin necesidad de realizar una gestión adicional.

“Se acerca el invierno en Michigan y Consumers Energy está lista para ayudar a quienes necesiten apoyo adicional para pagar sus facturas de calefacción esta temporada”, señaló la compañía en un comunicado.

Los residentes que requieran más orientación pueden comunicarse al 2-1-1, donde recibirán asistencia de organizaciones sin fines de lucro locales para completar el proceso de solicitud.

Programas complementarios

Además de este crédito, el estado ofrece el Consumers Affordable Resource for Energy (CARE), un plan de 24 meses que permite a los clientes pagar una tarifa mensual fija y asequible, además de saldar deudas acumuladas mientras mantienen sus pagos al día.

El programa CARE se financia con recursos del Low Income Energy Assistance Program (LIHEAP), un fondo federal que busca garantizar el acceso continuo a servicios básicos.

Para calificar, los residentes deben ser clientes de Consumers Energy, tener ingresos iguales o inferiores al 60% del ingreso medio estatal y no contar con antecedentes de fraude, robo o bancarrota sin resolver.

Más apoyo para hogares en riesgo

El estado también amplió recientemente la ayuda del State Emergency Relief (SER), un fondo de emergencia que realiza pagos únicos para evitar cortes de energía.

Este programa cubre montos de hasta $600 dólares para electricidad o gas en hogares con ingresos hasta el 150% del nivel federal de pobreza, y hasta $900 dólares para viviendas que dependen únicamente de electricidad.

Gracias a estas medidas, Michigan busca asegurar que ninguna familia se quede sin calefacción en medio del invierno.

