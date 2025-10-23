10 empleos que requieren poca experiencia y pagan más de $50 la hora

En un mercado laboral donde la experiencia suele ser determinante, existen empleos que ofrecen altos ingresos desde el inicio. Estos diez empleos permiten ganar más de $50 dólares por hora, aun sin contar con años de trayectoria, siempre que se tenga la preparación académica adecuada.

1. Científico de datos

Este profesional analiza grandes volúmenes de información para obtener conclusiones útiles en distintos sectores.

El salario promedio por hora es de $54.13.

Se requiere una licenciatura en informática, estadística, matemáticas u otra área afín, aunque no se exige experiencia laboral previa.

2. Ingeniero eléctrico y electrónico

Diseña y desarrolla equipos eléctricos y electrónicos en diversas industrias.

Gana un promedio de $57.11 por hora.

El requisito principal es una licenciatura, y algunos empleadores ofrecen programas de prácticas para quienes comienzan.

3. Ingeniero de ventas

Combina habilidades técnicas y comerciales para vender productos que requieren conocimiento especializado, como software o servicios tecnológicos.

Su salario promedio es de $58.42 por hora.

Basta con un título en ingeniería o un área relacionada y buenas habilidades interpersonales.

4. Administrador o arquitecto de bases de datos

Crea y organiza sistemas de almacenamiento de información.

El salario promedio alcanza los $59.18 por hora.

Solo se requiere un título en informática o tecnología de la información y dominio de lenguajes de bases de datos, sin necesidad de experiencia previa.

5. Actuario

Utiliza matemáticas, estadística y teoría financiera para analizar riesgos e incertidumbre económica, sobre todo en el sector asegurador.

Gana en promedio de $60.47 por hora.

Se necesita una licenciatura y, en algunos casos, certificación estatal, pero no experiencia laboral extensa.

6. Desarrollador de software

Diseña, analiza y prueba programas informáticos y aplicaciones.

Percibe un salario promedio de $63.20 por hora.

El requisito es una licenciatura en informática o un campo relacionado; la experiencia laboral no es indispensable para comenzar.

7. Gerente de ventas

Planifica, dirige y coordina la entrega de productos o servicios a los clientes.

Tiene un salario promedio de $66.38 por hora.

Con una licenciatura y menos de cinco años de experiencia, es posible avanzar de representante a gerente.

8. Controlador de tránsito aéreo

Supervisa los movimientos de aeronaves y garantiza su seguridad.

El salario promedio es de $69.51 por hora.

Se accede al puesto con un título universitario o técnico del programa Air Traffic Collegiate Training Initiative, sin experiencia previa obligatoria.

9. Ingeniero de hardware

Investiga, diseña y desarrolla componentes y sistemas informáticos.

Percibe una mediana de $74.53 por hora.

No se exige experiencia laboral, aunque sí un título universitario acreditado en ingeniería de hardware.

10. Gerente de publicidad y marketing

Dirige campañas para promover productos y servicios.

El salario promedio por hora es de $76.76.

Con una licenciatura en comunicación, marketing o negocios se puede ingresar al campo, incluso sin experiencia laboral comprobada.

Sigue leyendo:

–10 empleos que pagan más de $85,000 y necesitan trabajadores

– 10 trabajos de temporada donde los jubilados pueden ganar más de $20 por hora

– 9 empleos que pagan más de $55 la hora y requieren poca experiencia