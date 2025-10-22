10 empleos que pagan más de $85,000 y necesitan trabajadores

En un mercado laboral que sigue transformándose, algunas profesiones destacan por ofrecer altos salarios y una fuerte demanda. Desde el sector médico hasta la ingeniería y la tecnología, varios campos están en busca de nuevos talentos, con sueldos anuales que superan los $85,000 dólares y perspectivas de crecimiento en la próxima década.

1. Científico de materiales – $86,620 al año

Estos especialistas analizan la estructura y las propiedades de los materiales para mejorar su uso en productos industriales o tecnológicos.

La mayoría trabaja en laboratorios o fábricas. La oferta laboral crecerá 5% en los próximos diez años, más rápido que el promedio nacional.

2. Técnico en ultrasonido médico – $89,340 al año

Los sonógrafos operan equipos de ultrasonido para obtener imágenes del interior del cuerpo y ayudar en diagnósticos clínicos.

Se requiere al menos un título técnico o asociado.

La demanda crecerá 13% entre 2024 y 2034, impulsada por el aumento de pacientes mayores.

3. Examinador financiero – $90,400 al año

Supervisan el cumplimiento de leyes y regulaciones en bancos y otras instituciones financieras.

Se necesita un título universitario en contabilidad o finanzas.

Este empleo crecerá 19%, con unas 5,700 vacantes anuales estimadas.

4. Analista de investigación operativa – $91,290 al año

Usan matemáticas y lógica para resolver problemas complejos en empresas. El puesto es ideal para egresados en negocios, ingeniería o informática.

Se espera un crecimiento del 21%, uno de los más altos en esta lista.

5. Consultor de gestión – $101,190 al año

Ayudan a las organizaciones a optimizar procesos y recursos. Requiere título universitario y, en muchos casos, viajes frecuentes.

La demanda proyectada aumentará 9% durante la próxima década.

6. Analista financiero – $101,910 al año

Evalúan datos económicos y de inversión para orientar decisiones empresariales. Habrá alrededor de 29,900 vacantes anuales, principalmente por jubilaciones, y la mayoría de los puestos ofrecen salarios de seis cifras.

7. Gerente de transporte – $102,010 al año

Supervisan operaciones logísticas, rutas y personal. No siempre se necesita título universitario, pero sí experiencia en el sector.

El crecimiento esperado es del 6% en diez años.

8. Analista de sistemas informáticos – $103,790 al año

Diseñan y mejoran sistemas tecnológicos para hacer más eficientes los procesos empresariales. Se requiere un título en ciencias computacionales o sistemas de información.

Se estiman 34,200 vacantes anuales hasta 2034.

9. Ingeniero en salud y seguridad – $109,660 al año

Garantizan que los entornos laborales y los productos sean seguros. Trabajan principalmente en manufactura y en el gobierno, donde el salario promedio supera los $114,000 dólares.

10. Gerente de servicios médicos y de salud – $117,960 al año

Dirigen hospitales, clínicas o centros de atención médica. Es uno de los empleos con mayor crecimiento, con un incremento proyectado del 23% y 62,100 vacantes anuales estimadas.

Con salarios competitivos y estabilidad a largo plazo, estos campos se perfilan como los más prometedores para quienes buscan combinar buenos ingresos con una carrera en expansión.

Sigue leyendo:

– 10 trabajos de temporada donde los jubilados pueden ganar más de $20 por hora

– 9 empleos que pagan más de $55 la hora y requieren poca experiencia

– Consejos para solicitar tu aumento salarial en un mercado laboral complicado