10 empleos que pagan más de $85,000 y necesitan trabajadores
Diez profesiones ofrecen salarios superiores a $85,000 dólares y una alta demanda de trabajadores en los próximos años, según proyecciones laborales
En un mercado laboral que sigue transformándose, algunas profesiones destacan por ofrecer altos salarios y una fuerte demanda. Desde el sector médico hasta la ingeniería y la tecnología, varios campos están en busca de nuevos talentos, con sueldos anuales que superan los $85,000 dólares y perspectivas de crecimiento en la próxima década.
1. Científico de materiales – $86,620 al año
Estos especialistas analizan la estructura y las propiedades de los materiales para mejorar su uso en productos industriales o tecnológicos.
La mayoría trabaja en laboratorios o fábricas. La oferta laboral crecerá 5% en los próximos diez años, más rápido que el promedio nacional.
2. Técnico en ultrasonido médico – $89,340 al año
Los sonógrafos operan equipos de ultrasonido para obtener imágenes del interior del cuerpo y ayudar en diagnósticos clínicos.
Se requiere al menos un título técnico o asociado.
La demanda crecerá 13% entre 2024 y 2034, impulsada por el aumento de pacientes mayores.
3. Examinador financiero – $90,400 al año
Supervisan el cumplimiento de leyes y regulaciones en bancos y otras instituciones financieras.
Se necesita un título universitario en contabilidad o finanzas.
Este empleo crecerá 19%, con unas 5,700 vacantes anuales estimadas.
4. Analista de investigación operativa – $91,290 al año
Usan matemáticas y lógica para resolver problemas complejos en empresas. El puesto es ideal para egresados en negocios, ingeniería o informática.
Se espera un crecimiento del 21%, uno de los más altos en esta lista.
5. Consultor de gestión – $101,190 al año
Ayudan a las organizaciones a optimizar procesos y recursos. Requiere título universitario y, en muchos casos, viajes frecuentes.
La demanda proyectada aumentará 9% durante la próxima década.
6. Analista financiero – $101,910 al año
Evalúan datos económicos y de inversión para orientar decisiones empresariales. Habrá alrededor de 29,900 vacantes anuales, principalmente por jubilaciones, y la mayoría de los puestos ofrecen salarios de seis cifras.
7. Gerente de transporte – $102,010 al año
Supervisan operaciones logísticas, rutas y personal. No siempre se necesita título universitario, pero sí experiencia en el sector.
El crecimiento esperado es del 6% en diez años.
8. Analista de sistemas informáticos – $103,790 al año
Diseñan y mejoran sistemas tecnológicos para hacer más eficientes los procesos empresariales. Se requiere un título en ciencias computacionales o sistemas de información.
Se estiman 34,200 vacantes anuales hasta 2034.
9. Ingeniero en salud y seguridad – $109,660 al año
Garantizan que los entornos laborales y los productos sean seguros. Trabajan principalmente en manufactura y en el gobierno, donde el salario promedio supera los $114,000 dólares.
10. Gerente de servicios médicos y de salud – $117,960 al año
Dirigen hospitales, clínicas o centros de atención médica. Es uno de los empleos con mayor crecimiento, con un incremento proyectado del 23% y 62,100 vacantes anuales estimadas.
Con salarios competitivos y estabilidad a largo plazo, estos campos se perfilan como los más prometedores para quienes buscan combinar buenos ingresos con una carrera en expansión.
Sigue leyendo:
– 10 trabajos de temporada donde los jubilados pueden ganar más de $20 por hora
– 9 empleos que pagan más de $55 la hora y requieren poca experiencia
– Consejos para solicitar tu aumento salarial en un mercado laboral complicado