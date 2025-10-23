window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-network'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

¡Bad Bunny y Karol G arrasaron! Descubre todos los ganadores de los Premios Billboard de la Música Latina

En los Premios Billboard de la Música Latina 2025, Bad Bunny brilló con nueve galardones y Laura Pausini fue honrada como ícono, marcando un regreso con DY

Bad Bunny logró ser reconocido en 9 categorías de los Premios Billboard de la Música Latina.

Bad Bunny logró ser reconocido en 9 categorías de los Premios Billboard de la Música Latina. Crédito: Telemundo | Cortesía

Por  Cindy Quevedo

Los Premios Billboard de la Música Latina 2025 se llevaron a cabo este jueves 23 de octubre en el James L. Knight Center de Miami, Florida, y Bad Bunny se coronó como el gran ganador de la ceremonia. Tras liderar 27 nominaciones, logró ser reconocido con 11 galardones. Karol G obtuvo 6 reconocimientos, mientras que Tito Double P fue el triunfador al Álbum Top Regional Mexicano del Año por “Incómodo”, y Fuerza Regida también festejó con 5 condecoraciones.

Uno de los momentos más especiales del evento fue cuando Laura Pausini fue reconocida con el Premio Ícono 2025. Por ello, la cantante aprovechó para dar las gracias a aquellos que la han acompañado durante su carrera musical, razón por la que se siente entusiasmada, dado que le debe todos sus éxitos a sus fans.

Laura Pausini tiene más de tres décadas de trayectoria artística.
Crédito: Telemundo | Cortesía

En marzo de 2022 fue cuando Daddy Yankee anunció que se retiraría de la música para dedicarse a otra faceta, como lo es su creencia religiosa, y después de haberse mantenido ausente todo ese tiempo donde se divorció y luego comenzó a llamarse DY. Por ello, su regreso generó gran expectativa entre los asistentes y audiencia.

Los Premios Billboard de la Música Latina 2025 fue una celebración donde la diversidad y el ritmo se hicieron presentes, teniendo a Bad Bunny como uno de los máximos ganadores, el reconocimiento a Laura Pausini y el esperado regreso de DY.

A continuación, te dejamos la lista de todos los ganadores:

LOS PREMIOS MÁS IMPORTANTES DE LA GALA

  • Artista del Año: Bad Bunny.
  • Artista del Año, Debut: Netón Vega.
  • Gira del Año: Shakira.
  • Artista Crossover del Año: Benny Blanco.
  • Global 200 Artista Latino del Año: Bad Bunny.

CATEGORÍAS DE CANCIONES

  • Global 200 Canción Latina del Año: Karol G, “Si Antes Te Hubiera Conocido”.
  • “Hot Latin Song” Canción del Año: Bad Bunny, “DTMF”.
  • “Hot Latin Song”, Colaboración Vocal del Año: Óscar Maydon & Fuerza Regida, “Tu Boda”.
  • “Hot Latin Songs” Artista del Año, Masculino Bad Bunny.
  • “Hot Latin Songs” Artista del Año, Femenina: Karol G.
  • “Hot Latin Songs” Artista del Año, Dúo o Grupo: Fuerza Regida.
  • “Hot Latin Songs” Sello Discográfico del Año: Rimas.
  • Canción del Año, Latin Airplay: Karol G, “Si Antes Te Hubiera Conocido”.
  • Sello Discográfico del Año, Latin Airplay: Sony Music Latin.
  • Canción del Año, Ventas: Karol G, “Si Antes Te Hubiera Conocido”.
  • Canción del Año, Streaming: Bad Bunny, “DTMF”.

CATEGORÍA DE ÁLBUMES

  • “Top Latin Album” del Año: Bad Bunny, Debí Tirar Más Fotos.
  • “Top Latin Albums” Artista del Año, Masculino: Bad Bunny.
  • “Top Latin Albums” Artista del Año, Femenina: Karol G.
  • “Top Latin Albums” Artista del Año Dúo: Fuerza Regida.
  • “Top Latin Albums” Sello Discográfico del Año: Sony Music Latin.

CATEGORĺA LATIN POP

  • Artista “Latin Pop” del Año, Solista: Shakira.
  • Artista “Latin Pop” del Año, Dúo o Grupo: Maná.
  • Canción “Latin Pop” del Año: Shakira, “Soltera”.
  • “Latin Pop Airplay” Sello Discográfico del Año: Sony Music Latin.
  • Álbum “Top Latin Pop” del Año: Kapo, Por Si Alguien Nos Escucha.
  • “Top Latin Pop Albums” Sello Discográfico del Año: Sony Music Latin.
El cantante colombiano Kapo triunfó en la categoría de álbum "Top Latin Pop" del año.
Crédito: Telemundo | Cortesía

CATEGORĺA TROPICAL

  • Artista Tropical del Año, Solista: Romeo Santos.
  • Artista Tropical del Año, Dúo o Grupo: Aventura.
  • Canción Tropical del Año: Karol G, “Si Antes Te Hubiera Conocido”.
  • “Tropical Airplay” Sello Discográfico del Año: Sony Music Latin.
  • Álbum Top Tropical del Año: Rubby Pérez, Rubby Pérez ¡Grandes Éxitos!
  • “Top Tropical Albums” Sello Discográfico del Año: Sony Music Latin.

CATEGORÍA REGIONAL MEXICANO

  • Artista Regional Mexicano del Año, Solista: Peso Pluma.
  • Artista Regional Mexicano del Año, Dúo o Grupo: Fuerza Regida.
  • Canción Regional Mexicana del Año: Óscar Maydon & Fuerza Regida, “Tu Boda”.
  • “Regional Mexican Airplay” Sello Discográfico del Año: Universal Music Latin Entertainment.
  • Álbum Top Regional Mexicano del Año: Tito Double P, Incómodo.
  • “Top Regional Mexican Albums” Sello Discográfico del Año: Double P Records.
Fuerza Regida fue reconocida por la "Canción Regional Mexicana del Año".
Crédito: Telemundo | Cortesía

CATEGORÍA LATIN RHYTHM

  • Artista “Latin Rhythm” del Año, Solista: Bad Bunny.
  • Artista “Latin Rhythm” del Año, Dúo o Grupo: Baby Rasta & Gringo.
  • Canción “Latin Rhythm” del Año: Bad Bunny, “DTMF”.
  • “Latin Rhythm Airplay” Sello Discográfico del Añor: Sony Music Latin.
  • Álbum “Top Latin Rhythm” del Año: Bad Bunny, Debí Tirar Más Fotos.
  • “Top Latin Rhythm Albums” Sello Discográfico del Año: Rimas.

CATEGORÍAS/ESCRITOR/PRODUCTOR/EDITORA

  • Compositor del Año: Netón Vega.
  • Editorial del Año: Street Mob Publishing, BMI.
  • Corporación Editorial del Año: Sony Music Publishing.
  • Productor del Año: Ernesto “Neto” Fernández.

PREMIOS ESPECIALES

  • Premio Billboard Ícono: Laura Pausini.
  • Premio Billboard Vanguardia: Peso Pluma.
  • Premio Billboard Salon de la Fama: Elvis Crespo.
  • Premio Billboard Artista Latino del Siglo 21: Bad Bunny.
Peso Pluma, a sus 26 años, recibió un reconocimiento especial en la ceremonia.
Crédito: Telemundo | Cortesía

