¡Bad Bunny y Karol G arrasaron! Descubre todos los ganadores de los Premios Billboard de la Música Latina
En los Premios Billboard de la Música Latina 2025, Bad Bunny brilló con nueve galardones y Laura Pausini fue honrada como ícono, marcando un regreso con DY
Los Premios Billboard de la Música Latina 2025 se llevaron a cabo este jueves 23 de octubre en el James L. Knight Center de Miami, Florida, y Bad Bunny se coronó como el gran ganador de la ceremonia. Tras liderar 27 nominaciones, logró ser reconocido con 11 galardones. Karol G obtuvo 6 reconocimientos, mientras que Tito Double P fue el triunfador al Álbum Top Regional Mexicano del Año por “Incómodo”, y Fuerza Regida también festejó con 5 condecoraciones.
Uno de los momentos más especiales del evento fue cuando Laura Pausini fue reconocida con el Premio Ícono 2025. Por ello, la cantante aprovechó para dar las gracias a aquellos que la han acompañado durante su carrera musical, razón por la que se siente entusiasmada, dado que le debe todos sus éxitos a sus fans.
En marzo de 2022 fue cuando Daddy Yankee anunció que se retiraría de la música para dedicarse a otra faceta, como lo es su creencia religiosa, y después de haberse mantenido ausente todo ese tiempo donde se divorció y luego comenzó a llamarse DY. Por ello, su regreso generó gran expectativa entre los asistentes y audiencia.
Los Premios Billboard de la Música Latina 2025 fue una celebración donde la diversidad y el ritmo se hicieron presentes, teniendo a Bad Bunny como uno de los máximos ganadores, el reconocimiento a Laura Pausini y el esperado regreso de DY.
A continuación, te dejamos la lista de todos los ganadores:
LOS PREMIOS MÁS IMPORTANTES DE LA GALA
- Artista del Año: Bad Bunny.
- Artista del Año, Debut: Netón Vega.
- Gira del Año: Shakira.
- Artista Crossover del Año: Benny Blanco.
- Global 200 Artista Latino del Año: Bad Bunny.
CATEGORÍAS DE CANCIONES
- Global 200 Canción Latina del Año: Karol G, “Si Antes Te Hubiera Conocido”.
- “Hot Latin Song” Canción del Año: Bad Bunny, “DTMF”.
- “Hot Latin Song”, Colaboración Vocal del Año: Óscar Maydon & Fuerza Regida, “Tu Boda”.
- “Hot Latin Songs” Artista del Año, Masculino Bad Bunny.
- “Hot Latin Songs” Artista del Año, Femenina: Karol G.
- “Hot Latin Songs” Artista del Año, Dúo o Grupo: Fuerza Regida.
- “Hot Latin Songs” Sello Discográfico del Año: Rimas.
- Canción del Año, Latin Airplay: Karol G, “Si Antes Te Hubiera Conocido”.
- Sello Discográfico del Año, Latin Airplay: Sony Music Latin.
- Canción del Año, Ventas: Karol G, “Si Antes Te Hubiera Conocido”.
- Canción del Año, Streaming: Bad Bunny, “DTMF”.
CATEGORÍA DE ÁLBUMES
- “Top Latin Album” del Año: Bad Bunny, Debí Tirar Más Fotos.
- “Top Latin Albums” Artista del Año, Masculino: Bad Bunny.
- “Top Latin Albums” Artista del Año, Femenina: Karol G.
- “Top Latin Albums” Artista del Año Dúo: Fuerza Regida.
- “Top Latin Albums” Sello Discográfico del Año: Sony Music Latin.
CATEGORĺA LATIN POP
- Artista “Latin Pop” del Año, Solista: Shakira.
- Artista “Latin Pop” del Año, Dúo o Grupo: Maná.
- Canción “Latin Pop” del Año: Shakira, “Soltera”.
- “Latin Pop Airplay” Sello Discográfico del Año: Sony Music Latin.
- Álbum “Top Latin Pop” del Año: Kapo, Por Si Alguien Nos Escucha.
- “Top Latin Pop Albums” Sello Discográfico del Año: Sony Music Latin.
CATEGORĺA TROPICAL
- Artista Tropical del Año, Solista: Romeo Santos.
- Artista Tropical del Año, Dúo o Grupo: Aventura.
- Canción Tropical del Año: Karol G, “Si Antes Te Hubiera Conocido”.
- “Tropical Airplay” Sello Discográfico del Año: Sony Music Latin.
- Álbum Top Tropical del Año: Rubby Pérez, Rubby Pérez ¡Grandes Éxitos!
- “Top Tropical Albums” Sello Discográfico del Año: Sony Music Latin.
CATEGORÍA REGIONAL MEXICANO
- Artista Regional Mexicano del Año, Solista: Peso Pluma.
- Artista Regional Mexicano del Año, Dúo o Grupo: Fuerza Regida.
- Canción Regional Mexicana del Año: Óscar Maydon & Fuerza Regida, “Tu Boda”.
- “Regional Mexican Airplay” Sello Discográfico del Año: Universal Music Latin Entertainment.
- Álbum Top Regional Mexicano del Año: Tito Double P, Incómodo.
- “Top Regional Mexican Albums” Sello Discográfico del Año: Double P Records.
CATEGORÍA LATIN RHYTHM
- Artista “Latin Rhythm” del Año, Solista: Bad Bunny.
- Artista “Latin Rhythm” del Año, Dúo o Grupo: Baby Rasta & Gringo.
- Canción “Latin Rhythm” del Año: Bad Bunny, “DTMF”.
- “Latin Rhythm Airplay” Sello Discográfico del Añor: Sony Music Latin.
- Álbum “Top Latin Rhythm” del Año: Bad Bunny, Debí Tirar Más Fotos.
- “Top Latin Rhythm Albums” Sello Discográfico del Año: Rimas.
CATEGORÍAS/ESCRITOR/PRODUCTOR/EDITORA
- Compositor del Año: Netón Vega.
- Editorial del Año: Street Mob Publishing, BMI.
- Corporación Editorial del Año: Sony Music Publishing.
- Productor del Año: Ernesto “Neto” Fernández.
PREMIOS ESPECIALES
- Premio Billboard Ícono: Laura Pausini.
- Premio Billboard Vanguardia: Peso Pluma.
- Premio Billboard Salon de la Fama: Elvis Crespo.
- Premio Billboard Artista Latino del Siglo 21: Bad Bunny.
